Oltra: “El punto conforme se ha dado el partido sabe a gloria”

Tras el agónico empate del Eldense ante el Mirandés, el entrenador deportivista reconoció que es un punto que sabe a gloria: “Estamos un punto más cerca. Agradecer a la afición que no ha dejado de apoyar y sacar el punto. Los futbolistas tienen que mejorar pero tienen capacidad de reacción”. “Hasta el final hemos creído, contento por el cómputo general, pero hay peros”, concluyó sobre su equipo.

También analizó el partido: “La primera parte ha sido de control, defensivamente hemos estado bien, pero nos ha faltado con balón. Hay que darle mérito al rival. Porque les hemos levantado un resultado cuando nadie daba un euro por nosotros. Cuando hay que salir es en la 42. Lo que hay que hacer es seguir compitiendo”.

Por otro lado, el técnico valenciano no quiso lanzar las campanas al vuelo tras recortar un punto con respecto a la salvación: “Seguimos en descenso. Tenemos que hacernos fuertes de locales para lograr el objetivo. Hay que sumar lo necesario para salvarse, el equipo da la cara no se rinde y eso me hace ser optimista. Nuestros números de local no son los mejores y ahí está nuestro margen de mejora”. Y es que desde su llegada tan solo han registrado una victoria en cuatro partidos en el Pepico.

En cuanto a las individualidades, pese a que recordó que no le gusta centrarse en nombres propios, respondió a todos por los que fue preguntado, con aspectos positivos en cada uno. Sobre Diawara comentó que hizo un buen papel, aumentando la competitividad dentro de la plantilla. En cuanto a Dumic comentó que estuvo correcto tras su regreso y sobre Gassama que tiene que seguir adaptándose.

“Hay mucha gente buena y que entrena bien. Tengo que tomar decisiones, si salen bien te acuerdas menos, yo convivo con la toma de decisiones y afortunadamente el jugador está aportando, muy contento por ello. El equipo está en la unión necesaria porque por ejemplo nos ha dado para empatar hoy”, añadió sobre la unión del vestuario.

Sobre el lanzador del penalti, Oltra comentó que tienen tres lanzadores designados: “Les doy libertad. No había ninguno de los tres y no he querido meterme. Cuando la ha cogido Juanto he respirado, pero yo no he decidido nada”. Y es que en un primer momento cogió el esférico Gassama para que el yeclano lanzara desde los once metros, una estrategia, tal y como reconoció el propio Juanto en zona mixta.

Por su parte, el entrenador del Mirandes, Alessio Lisci, mencionó que confía en que el Deportivo luchará por la permanencia hasta el final.