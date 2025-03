Oltra: “Habría repetido el mismo planteamiento”

Tras la derrota del Eldense en el Martínez Valero, el técnico azulgrana, José Luis Oltra, remarcó la superioridad del Elche: “Te enfrentas a un equipo que te va desgastando, con una identidad muy marcada y que es difícil jugar este tipo de partido porque la sensación es buena, repetiría lo mismo menos los cambios. Pero han venido condicionados, el gol llega en el único error que hemos tenido”.

El entrenador valenciano remarcó que el Elche es un equipo que se ha hecho muy fuerte en su feudo: “Es un gran equipo que te va sometiendo. Habrán venido otros planteamientos, pero el equipo íbamos de camino a conseguir lo que queríamos y en los cambios me he equivocado”. En ese sentido, Oltra remarcó que habría repetido el planteamiento pese a no generar prácticamente nada sobre la portería de Dituro.

“La sensación es que no crees en empatar, los he felicitado porque el Elche suele generar más. Nada y morir en la orilla por demérito del rival, hay que ver las circunstancias y el rival”, añadió sobre el encuentro. “Ofensivamente no hemos hecho lo que queríamos”, subrayó.

Oltra remarcó que no siempre se puede hacer lo que se quiere: “En Tenerife no hicimos mucho más y ganamos. El partido de Oviedo tampoco llegamos, no veníamos a empatar, pero delante tienes un equipo que juega muy bien”.

En cuanto a la afición, con los más de 2.000 azulgranas desplazados desde Elda agradeció su apoyo: “Primero valorar el esfuerzo de los jugadores, y después a nuestra gente. Se habrán ido disgustados por el planteamiento, pero me voy orgulloso de los jugadores, pero más todavía de ver a nuestra gente volcada. Su ánimo y unión nos va a ayudar a lograr el objetivo”.

También remarcó que la derrota no cambia la hoja de ruta: “Tendríamos que seguir yendo a ganar contra el Burgos. Me centro en el siguiente, partido a partido. Mientras las matemáticas no digan lo contrario no varía nuestra hoja de ruta. Era el partido más difícil de lo que hemos jugado”.

En cuanto a la lesión de Javi Llabrés, comentó que es un tema muscular y que espera que no sea mucho. El extremo cedido por el Mallorca se marchó lesionado en la primera mitad.

“Este equipo tiene muchos modelos y argumentos. Para muchos rivales es muy difícil, veremos a final de temporada, es un claro candidato a ascenso, puede ser directo o vía play-off”, concluyó sobre el Elche, al que le deseó suerte en el futuro.