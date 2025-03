Mejorar en el Pepico o…

La derrota del Eldense en Elche no altera la hoja de ruta ni del equipo ni de su técnico, José Luis Oltra. El valenciano lo dejó claro en la sala de prensa del estadio franjiverde: “De haber ganado, habríamos salido del descenso, pero igualmente habríamos ido a Burgos a por los tres puntos. Tenemos que sumar lo necesario para lograr el objetivo. Yo me centro en el siguiente partido, nadie me va a sacar del partido a partido”.

Hasta el duelo en el Martínez Valero, el conjunto zapatero no conocía la derrota lejos del Nuevo Pepico Amat bajo el mando de Oltra. Sumaba tres victorias (Tenerife, Albacete y Zaragoza) y un empate (Oviedo). Sin embargo, la primera caída a domicilio llegó en uno de los escenarios más complicados de la categoría, donde el Elche encadena ya nueve triunfos consecutivos. El técnico azulgrana lo anticipó en la previa: era la salida más exigente desde su llegada a Elda.

Perder en Elche entraba en todas las quinielas, al igual que el planteamiento elegido: trivote con la primera titularidad de Diawara para reforzar la defensa, líneas muy juntas en un 4-5-1 y apuesta por la solidez, una estrategia que ya había dado frutos en Tenerife y Oviedo. Como se suele decir, no hay que tocar lo que funciona. Pero una genialidad de Febas, el desgaste tras casi 80 minutos de resistencia y un desajuste defensivo tiraron por tierra el empate que se estaba logrando. En ataque, el guardameta franjiverde, Matías Dituro, fue prácticamente un espectador más del derbi tras un disparo entre los tres palos (de Juanto en el tiempo de descuento).

15 puntos en juego en el Pepico

Pero en casa la historia debe cambiar. El Nuevo Pepico Amat sigue siendo la gran asignatura pendiente del Eldense desde la llegada de Oltra. En cuatro partidos dirigidos en Elda, se han escapado ocho de doce puntos posibles, con un balance de una victoria (Deportivo de la Coruña), un empate (Mirandés) y dos derrotas (Granada y Levante).

Los equipos suelen cimentar sus objetivos en su estadio, como lo demuestra el propio Elche esta temporada o el Eldense en el año del ascenso. El paso definitivo para la permanencia se debe dar en el Nuevo Pepico Amat, donde, de las diez jornadas restantes, cinco se jugarán en casa. Ahí están los 15 puntos clave para alcanzar los ansiados 50.

Burgos, Sporting de Gijón, Córdoba, Málaga y Racing de Santander son los cinco rivales que visitarán Elda. El primero, este sábado, será un Burgos en racha, que suma cuatro victorias consecutivas con solo un gol encajado en ese tramo. Los de Ramis llegan con la moral en alza, rozando la permanencia, y buscarán certificarla virtualmente en el Pepico.

Mientras, la afición deportivista ha dado un paso al frente tras la destitución de Dani Ponz. La asistencia al estadio ha ido en aumento en las últimas semanas, con desplazamientos masivos a Albacete y Elche. Este sábado, solo vale ganar. Es momento de demostrar que en casa el Eldense va a dar guerra y que la permanencia pasa, sin excusas, por el Pepico.

