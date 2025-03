Burgos-Eldense: El Eldense se bloquea ante el Burgos

Punto que sabe a poco, de los que son insuficientes pese a haberlo dado todo. El Eldense empató ante el Burgos sin goles pese a ser superiores a su rival. No hay más que ver como despidió cada afición a su equipo, los más de 4.000 presentes se marcharon cabizbajos y lamentando el no haber sumado de tres, los burgaleses festejaron como una victoria el punto.

Un empate que no saca de pobre al Eldense, en una nueva jornada donde tenía al Zaragoza a tiro y que con 36 puntos se tendrán que conformar una semana más con la 19ª posición. No fue por méritos, ya que a los puntos los de Oltra fueron superiores, con dos cabezazos muy claros de Gassama y una parada providencial en el descuento del guardameta rival.

La tarde del sábado acogía una nueva “final” en el Nuevo Pepico Amat, conscientes de que la jornada podía terminar con la salida de los puestos de descenso. Oltra introdujo tres cambios de inicio con respecto a la derrota en Elche, con la entrada de Barzic tras sus compromisos internacionales y con las primeras titularidades de Fede Vico y Sekou Gassama esta temporada.

El equipo de José Luis Oltra no tuvo problemas en empezar el encuentro replegados, con un Burgos que inició teniendo el balón, pero sin acercarse a la portería de Dani Martín. Con el paso de los minutos los azulgranas se fueron acercando a la meta rival, pero sin un dominador claro y sin apenas ocasiones. No fue hasta la media hora cuando Víctor García tuvo la primera en un cabezazo al que llegó forzado a pase de Fran Gámez.

El acercamiento encendió el ataque eldense, que empezó a incidir sobre todo por banda derecha. La más clara la protagonizó Gassama, en un nuevo centro por el carril diestro donde el delantero se desmarcó de su par, pero mandó el balón inexplicablemente fuera. Manos en la cabeza de todos los presentes tras la oportunidad desperdiciada cuando ya se cantaba el primero al filo del descanso.

Fede Vico tuvo también la suya tras un saque de esquina despejado por la defensa albinegra. Un poco acertado Guzmán Mansilla decretó el final de los primeros 45 minutos con un Deportivo que murió atacando. Una primera mitad donde los de Elda fueron de menos a más y que terminó con el mismo resultado que con el que empezó.

Tras la reanudación, el cuadro burgalés parecía dar por bueno el empate, o al menos que pasaran pocas cosas sobre el verde, rascando segundos en cada acción y tratando de frenar al máximo el rimo del partido. En el 58’ Curro protagonizó la más clara para los visitantes en un disparo desde la frontal que se fue envenenando hasta alejarse rozando por la portería azulgrana.

Pasada la hora de choque Gassama volvió a tener la oportunidad de hacer el primero, en un nuevo remate a bocajarro que volvió a mandar por encima de la portería del Burgos. Fue la última del delantero senegalés, ya que Oltra efectuó los dos primeros cambios dando entrada a Juanto y Chapela. La sensación en el estadio era de que un error se iba a pagar muy caro.

El Eldense fue el que propuso, construyendo mediante la posesión. Juanto lo probó en dos ocasiones en dos disparos que atrapó Cantero. La tensión se podía cortar con un cuchillo, tanto en las gradas como en los banquillos. El desgaste en el tramo final era evidente, y cada caída de cualquier futbolista se convertía en un tiempo muerto.

En el tiempo de descuento llegó la más clara del partido para el Eldense, en una contra conducida por Simo que no logró definir cuando encaraba en el uno contra uno, mismo devenir que Juanto. Todos los defensas azulgranas terminaron en el suelo desolados ante la oportunidad perdida. En el córner posterior, un cabezazo fue desbaratado milagrosamente por el meta castellanoleonés cuando se cantaba el gol de la victoria. No pudo ser, nuevo empate en un partido en el que el Deportivo mereció más, pero en el que no le da para salir del descenso. El próximo compromiso será en Cartagena el sábado (18:30 horas).