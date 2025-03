Oltra: “Es un paso atrás, pero es la línea a seguir”

Tras el amargo empate sin goles del Eldense ante el Burgos, el entrenador azulgrana, José Luis Oltra, remarcó que poco más se puede hacer para ganar un partido: “Hemos sido superiores, lo dicen las sensaciones y los números. Ya en la primera parte hemos apretado más de lo habitual, hemos dominado, hemos tenido el balón y poco o nada que reprochar. A seguir por esta línea porque jugando así ganaremos muchos partidos. Es un paso atrás, es una decepción no ganar, pero seguimos vivos. Esta es la línea a seguir”.

El valenciano reconoció que era un paso atrás, porque contaban con ganar, pero que la realidad es un punto más: “Este es el camino. Cuando uno da todo poco más se puede mejorar, no queda otra que saber que esto es fútbol”.

Sobre Gassama, subrayó que lo vio contrariado en el vestuario: “Le he dicho que qué se le va a decir, su presencia nos da opción de finalización. Si no lo he mantenido en el campo es porque lo he visto cansado y buscaba gente nueva. Juanto también ha tenido el partido o Masca en el último córner”. También subrayó que a Dumic lo metió en los últimos minutos sin calentar, por el potencial aéreo que tiene. En cuanto a Chapela también comentó que pudo notar esa falta de ritmo, pero que: “juegue lo que juegue es un futbolista diferencial y nos tiene que dar mucho hasta el final”.

Lo cierto es que, desde la llegada de Oltra, tan solo han sacado 5 puntos de 15 posibles en el Nuevo Pepico Amat: “En casa no son buenos números, preferiría jugar mal y ganar. Nuestra salvación pasa por ganar los partidos de casa y alguno fuera”. El empate cosechado no llena de obligación al equipo de ganar la semana que viene en Cartagena, tal y como comentó Oltra: “Cada vez hay menos margen, pero no hay un plus de obligatoriedad por no haber ganado hoy. Hay que ir a Cartagena a ganar”.

Oltra se lamenta una ocasión ante el Burgos / Matías Segarra

“Tenemos que seguir insistiendo, si me ven afectado por no haber ganado no es positivo. Tengo que reforzar. El equipo está en un punto en el que cree en lo que hace y hacen lo que les pido, nos falta ganar, pero estamos en el camino”, concluyó sobre el tema anímico.