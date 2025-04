Dani Martín echa el cerrojo a la portería del Eldense

El C.D. Eldense afronta una nueva semana de preparación con la mirada puesta en su gran oportunidad para salir de los puestos de descenso. Este sábado (18:30 horas), el conjunto azulgrana visitará al Cartagena en su quinto intento por abandonar la zona roja. Para lograrlo, necesitará sumar los tres puntos y esperar que el Zaragoza no venza al Mirandés en La Romareda el domingo (14:00 horas).

En el argot futbolístico y como se suele repetir en rueda de prensa, lo que no depende de uno mismo no debe ser motivo de preocupación. En este caso, los pupilos de Oltra no pueden hacer nada para que el cuadro de Miranda de Ebro rasque algo positivo en La Romareda, pero sí que pueden enfocarse en hacer un buen partido en el Cartagonova para volver con los tres puntos a Elda. El rival, el peor local de la categoría, atraviesa un momento complicado y está cada vez más cerca de certificar su descenso a 1ª RFEF. Aunque pueda parecer un partido trampa, la realidad es que siempre será más favorable enfrentarse a un equipo en horas bajas que visitar estadios como el Martínez Valero o Anduva, donde los mejores locales de la competición hacen valer su fortaleza.

Dani Martín atrapa un balón en el derbi de hace unas semanas en Elche / Matías Segarra

Un Eldense sólido a domicilio

Una de las claves del partido en la ciudad departamental será mantener la solidez defensiva lejos del Nuevo Pepico Amat. Desde la llegada de Oltra, el equipo ha mostrado una notable mejoría en sus desplazamientos, sumando 10 de los últimos 15 puntos en juego. Este buen rendimiento se debe a una propuesta ofensiva eficaz, pero sobre todo a una defensa firme, que solo ha encajado cuatro goles y ha logrado tres porterías a cero en cinco encuentros.

Entre los nombres destacados de esta transformación aparece Dani Martín. El guardameta asturiano ha vivido una auténtica montaña rusa desde su llegada el pasado verano. Sus primeros meses estuvieron marcados por errores que generaron dudas y críticas, pese a su habilidad con el juego de pies. Tras disputar las tres primeras jornadas y la visita del Castellón en la octava, perdió la titularidad hasta la llegada de Oltra. El técnico valenciano confió en él desde su debut en Tenerife (jornada 24), y desde entonces, Martín ha crecido hasta convertirse en un baluarte defensivo. Su lesión hace unas semanas en Albacete encendió las alarmas en el club, consciente de la importancia que tiene en el equipo.

El portero con mejor porcentaje de porterías a cero

No es casualidad: Dani Martín es el guardameta con el mejor porcentaje de porterías a cero de toda la Segunda División, con un 42,9%. En los 14 partidos que ha disputado con el Eldense, en seis ha logrado mantener su arco imbatido.

Porcentaje de portería a cero 1- Dani Martín (42,9%) - Eldense 2- Alfonso Herrero (42,4%) - Málaga 2- Raúl Fernández (42,4%) - Mirandés 3- Matías Dituro (40%) - Elche 3- Diego Mariño (40%) - Granada 4- Ander Cantero (39,4%) - Burgos 5- Jesús Ruiz (35,7%) - Racing Ferrol 5- Lucas Zidane (35,7%) - Granada 6- Aarón Escandell (34,4%) - Real Oviedo 7- David Gil (33,3%) - Cádiz 7- Ezkieta (33,3%) - Racing de Santander

Muy cerca le siguen Alfonso Herrero (Málaga) y Raúl Fernández (Mirandés), ambos con un 42,4% (14 en 33 encuentros). Matías Dituro (Elche) y Diego Mariño (Granada) completan el podio con un 40% (12 en 30 y 6 en 16, respectivamente). Todo apunta a que Martín continuará como titular hasta el final de la temporada, pese a la competencia de Ian Mackay y Álvaro Aceves, que siguen a la espera de una oportunidad.

