Oltra: "Todos sabemos que es un momento para ganar... pero esa presión no ayuda al Eldense"

En la previa al Cartagena - Eldense correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion, el entrenador del Eldense, José Luis Oltra, advirtió de las amenazas con las que cuenta el rival pese a estar virtualmente descendido a Segunda División. "La experiencia me dice que no hay rival sencillo en ninguna categoría y este no va a ser una excepción. Me preocupa que la gente piense que va a ser fácil, porque no lo va a ser. Es un equipo que lleva cuatro partidos con el cambio de sistema y ha puntuado en los dos últimos partidos. No han dejado de competir en ningún momento y nadie les ha ganado fácil. Es un partido que tenemos que ganar desde el orden", argumentó.

"Van a ganar al menos un partido más hasta final de temporada. Estoy convencido. Lo que hay que intentar es que justo no ganen el nuestro. No estoy nada de acuerdo en que sea un rival propicio. Evidentemente si está en esa situación será por muchas cosas con las que, cuando uno va mal, todo sigue siendo negativo. La gente tiene que saber que va a haber que competir a un gran nivel si queremos ganar. No es poner en alerta a nadie, simplemente es una realidad", añadió sobre el potencial del Cartagena de Romo.

En relación con las bajas, el técnico deportivista confirmó las ausencias de Diego Méndez y Javi Llabrés por lesión y los descartes de Unai Ropero e Iván Martos en la convocatoria, ambos fuera de la lista por "decisión técnica". Sí que viajarán con el grupo Víctor García y Fran Gámez, quienes pese a no entrenar al inicio de la semana, el primero por un "golpe en el pie" y el segundo por una "gastroenteritis", han completado varios entrenamientos al ritmo del grupo.

"Somos un equipo que no varía de jugar en casa a fuera. Puede haber variado jugar con un centrocampista más o un segundo delantero, pero el modelo no cambia. En casa, de forma natural vas hacia delante en metros, pero la idea es la misma. Hay que tener en cuenta que no jugamos solo nosotros, también hay un rival que te propone y neutraliza. La idea puede variar un 'pelín', aunque intentaremos que ellos se adapten a nosotros", dijo Oltra sobre la propuesta futbolística del Eldense.

"Nosotros tratamos de salir con la iniciativa en todos los campos excepto en Elche. Mañana por su puesto que queremos llevar la iniciativa, como la llevamos frente al Burgos, ante el Levante en casa o incluso en Albacete. Nosotros siempre lo intentamos, pero si el rival sale muy metido y empieza a dominarte no vas a poder tener el balón. Ojalá mañana también ser capaces de imponernos", completó su argumentación.