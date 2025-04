Cartagena-Eldense: Marc Mateu desatasca al Eldense en Cartagena (0-1)

Había que cumplir y cumplió. El Eldense pone patas arriba la zona de descenso tras ganar al Cartagena y sale momentáneamente de los puestos de descenso. “Si se puede” gritaban los más de 1.000 aficionados azulgranas que acompañaron al equipo en un Cartagonova desierto por parte de los suyos.

Un partido duro, práctico y de los que caracterizan al Deportivo desde la llegada de Oltra. Resuelto al inicio de la segunda mitad tras un balón parado de Marc Mateu y donde los visitantes tuvieron el control en gran parte del encuentro.

Desde los prolegómenos se respiraba partido importante, con cerca de un millar desplazados desde tierras alicantinas, que se hicieron notar en un Cartagonova prácticamente desierto (2.846 espectadores). Y es que desde hace varios meses la afición local ha dejado prácticamente solo a su equipo ante los malos resultados cosechados y la 1ª RFEF como destino de manera virtual; la semana que viene podría ser matemático.

Partido trampa como adelantó el técnico azulgrana, José Luis Oltra, en la previa. El cuadro departamental no tenía ya la presión del resultado, y eso se plasmó en los primeros minutos de juego. De hecho, la primera ocasión clara fue para los locales a los diez minutos tras un disparo de Aguirregabiria que despejó Dani Martín de manera providencial.

Desaprovechó Juanto la pena máxima

Pero en la jugada posterior, fruto de un córner, Víctor García remató hacia la portería local, en un despeje que dio en el brazo de un Alfredo Ortuño. El árbitro tuvo que revisarlo en el VAR para decretar la pena máxima. Fue Juanto, hermano de Alfredo, y máximo goleador deportivista, el encargado de ejecutar el penalti. Pero en esta ocasión no fue como ante el Mirandés; el yeclano mandó el balón demasiado alto, desperdiciando la oportunidad de ponerse por delante.

Pese a ello, fueron los de Elda los que se hicieron cargo de la posesión del balón y de buscar con más insistencia la portería rival. Fue en el minuto 34 cuando Víctor García tuvo la oportunidad del 0-1 en un mano a mano algo escorado que ejecutó con demasiada fuerza, ya que el balón se marchó alto. Una jugada que encendió la mecha del ataque deportivista. Dos minutos más tarde fue Juanto el que cabeceó, pero su remate se fue por muy poco.

Parecía que no era la tarde del delantero de Yecla, que no era titular desde el último partido de la primera vuelta en Santander, por más que lo intentaba no acertaba de cara a la portería de Pablo Campos. Fran Gámez probó los reflejos del meta local, pero no hubo manera abrir la lata pese a intentarlo de todas las formas posibles. Tablas al descanso.

Tras la reanudación, el cuadro zapatero salió con la misma intensidad que en la primera mitad, lo que esta vez sí, se plasmó en gol. En el 47’ una falta botada por Marc Mateu no encontró rematador, lo que le sirvió para hacer el 0-1 dado que el balón iba a puerta. La réplica la puso el cuadro local, en un remate de Dani Luna muy franco que, para fortuna del Eldense, no cogió portería.

El efesé dio un paso al frente, pero sin la confianza que tiene un equipo desembocado al descenso, tirando de corazón y orgullo. El técnico valenciano dio entrada a Chapela por Juanto pasada la hora de juego. Pero eran los albinegros los que lo intentaban con más ímpetu. En el 70’ El Jebari estrelló un balón al palo de la portería de Dani Martín, al que el rebote por fortuna le cayó fuera de la meta azulgrana.

Oltra buscó sacudir a su equipo dando entrada a Masca y Timor a falta de quince minutos. El equipo del Medio Vinalopó estaba consiguiendo que pasaran pocas cosas en el tramo final, sabiendo que el resultado era oro para sus intereses. Parra y Bernal fueron los dos últimos en entrar al verde del feudo cartagenero.

Finalmente, victoria de los de Elda, pese a que Álex Millán tuvo el empate en el tiempo de descuento, pero los tres puntos pusieron rumbo a la ciudad zapatera. Clave, fundamental, para verse fuera del descenso a expensas de lo que haga este domingo el Zaragoza ante el Mirandés. El próximo compromiso será en el Nuevo Pepico Amat ante el Sporting de Gijón, que llegará con nuevo entrenador tras la destitución de Rubén Albés.