Oltra: “Es una victoria que sabe a gloria”

Tranquilo, crítico y aliviado. Así se mostró José Luis Oltra, técnico del Eldense, tras la victoria del Eldense en Cartagena, que empezó reconociendo que es un triunfo que sabe a gloria: “A recompensa al esfuerzo de los futbolistas a los que han venido y a dar un pasito, pero toca pasar página”.

Sobre los gritos de ‘sí se puede’ por parte de los más de 1.000 aficionados desplazados a la ciudad departamental, comentó que es un grito que viene escuchando y le emocionó tras su segundo partido ante el Granada. “Hoy lo ves más cerca en ese encuentro y duermes fuera del descenso y es un golpe anímico importante. Lo he escuchado todos los partidos”, añadió.

En cuanto al encuentro, resaltó la gran primera mitad: “Hemos rozado la perfección a falta de acierto, hemos tenido varias oportunidades de gol. La segunda me ha gustado menos porque nos hemos protegido y el rival ha podido empatar, pero los números nos viene a decir que hemos generado más”. También comentó que las formas de marcharse con los tres puntos eran lo de menos: “Daba igual cómo fuese, había que ganar y era un partido trampa donde lo mental adquiere mucho valor. Hoy el equipo se ha aislado de cualquier dificultad del partido”.

En cuanto a la solidez defensiva, Oltra comentó que es una de las cosas que el equipo zapatero ha implantado: “Desde que estoy yo el equipo está más sólido. En el cómputo de todos los partidos es que el equipo está concienciado de lo que tenemos que hacer”.

Aun así, el entrenador no escondió su satisfacción desde que está al frente del banquillo zapatero: “Estoy muy contento con la plantilla y el club, no me voy a relajar ni dejar que nadie lo haga”

Por último, le quitó importancia al penalti errado por Juanto: “Le he dicho que no se preocupara porque es uno de los que mejor golpea, todo mi respaldo. En líneas generales ha estado bien como todo el equipo, pero nadie se acordará de él. Nada que reprochar y si quiere tirar el siguiente lo hará”.