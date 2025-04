Al Eldense no siempre le va a salir la cara de la moneda

Es habitual que todo aquel entrenador que llega a un club en una situación crítica, exija una cosa por encima de todo: ser un "bloque compacto". Es un término habitual en el lenguaje de los banquillos y el primer gran paso (y probablemente el más difícil) en busca de hacer reaccionar a un equipo muerto, que encaja mucho, sin una idea definida de fútbol y al que, además, la fortuna no le ha acompañado en las semanas previas al relevo en el cuerpo técnico.

De la UCI no sale uno preparado para afrontar una media maratón. Se trata de echar el cerrojo en la portería, de volver a enganchar a la afición, de atraer a un vestuario sin convicción ninguna con el mensaje anterior, desgastado con el paso de las jornadas. Y en lo anterior, en ejercer como revulsivo y punta de lanza de un proyecto que atravesaba sus horas más bajas, José Luis Oltra rozó la excelencia... si es que no la alcanzó.

El valenciano, acompañado de un mercado invernal que ha aportado aire fresco y calidad al vestuario, ha cimentado las bases de su proyecto sobre una idea clara, expuesta en su primera rueda de prensa como entrenador del Deportivo, "Entiendo que los equipos crecen desde el orden y la seguridad defensiva. Si no encajas, la Federación te regala un punto", declaró el técnico en un momento donde el equipo llegaba de encajar siete goles en los dos anteriores partidos.

Sergio Ortuño y Víctor García celebran un gol del Eldense en La Romareda bajo la lluvia. / LOF

Entonces, el Eldense echó el cerrojo en Tenerife y se llevó tres puntos que, de no haberlos sumado, la situación actual respecto a la permanencia sería bien distinta. Fue un partido malo, probablemente de los peores entre los 13 que ya suma Oltra en el banquillo eldense. Pero con tres entrenamientos a la espalda, al Deportivo en las islas solamente se le podía pedir garra, intensidad y que volviera a competir. Si además los azulgrana regresaban a la península con tres puntos en el bolsillo, todavía mejor.

No era momento de exigir más que eso. Ser un equipo agresivo, que volviera a enganchar al club en la lucha por la permanencia, la cual recordemos que estaba a nada más y nada menos que seis puntos a su llegada. Pero ahora, una vez han pasado 90 días desde su anuncio como nuevo entrenador del CD Eldense, no es suficiente.

Competir y algo más

Al Eldense no le va a llegar para salvar la categoría renunciando a primeros tiempos. Es una evidencia de la que cuerpo técnico, plantilla y afición son plenamente conscientes. Pero para no regalar tramos de la competición, conviene tener un plan más allá de esperar a que los minutos pasen y confiar en que aparezca, ya sea por un error rival o por un chispazo de brillantez individual propia, una oportunidad de hacer gol. Funcionó en Tenerife. Se presentó batalla en Oviedo. Volvió a salir bien en Cartagena, sin ir más lejos. Pero no siempre la moneda va a caer de cara.

El fútbol es uno de los pocos deportes, sino el único, donde no siempre gana el mejor. Pero suele resultar provechoso sumar más papeletas que el rival para llevarte un partido. Algo que no se debía exigir en enero, con el equipo en la lona, sin alma y camino de perder la categoría. Pero que sí se debe pedir en la recta final de abril, con el Deportivo vivo y después de tres meses desde el relevo en el cuerpo técnico. Todavía más si tu rival suma siete partidos sin hacer un gol, no gana un partido en casa desde el 5 de octubre y, además, en caso de perder, pasa de estar virtualmente descendido a que este sea matemático.

Juanto Ortuño contempla la trayectoria de su definición a portería, en A Malata. / LOF

El Eldense fue la nada en Ferrol. Durante algún tramo perdió incluso esa garra tan característica durante semanas anteriores. Tampoco se entienden las decisiones durante la gestión del partido. Siquiera lo hace el propio Oltra, que admitió en la rueda de prensa postpartido dar entrada a delanteros a falta de media hora por puro ímpetu de remontar, asumiendo así la responsabiidad.

Diawara ha sido un brillante descubrimiento de Miguel Ángel Gómez, pero no puede hacer jugar al equipo él solo, sin la presencia de Sergio Ortuño, durante más de media hora. Sí podría hacerlo junto a Víctor Camarasa, pero el ex de Betis, Deportivo Alavés y Real Oviedo lleva cuatro partidos sin jugar un solo minuto... tras encadenar en marzo cuatro titularidades consecutivas en las que dio sentido al juego cuando más necesario era.

Las protestas y quejas arbitrales son absolutamente lícitas, más todavía cuando tienes (al menos parte de) razón. Pero jamás deben eclipsar, al menos de puertas hacia dentro, las carencias futbolísticas que presenta este Deportivo Eldense. Porque de ser así, este equipo está condenado al descenso hagan lo que hagan Zaragoza, Málaga... y deje de contar.