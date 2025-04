El Eldense presenta sus peores registros en casa desde la temporada de los presuntos amaños

El C.D. Eldense afronta este sábado (16:15 horas) una de sus últimas oportunidades para sumar y demostrar capacidad de reacción tras el duro golpe encajado la pasada semana en Ferrol. Probablemente, el equipo vive su momento más crítico desde la llegada de José Luis Oltra a finales de enero, especialmente por lo que ha evidenciado en el plano anímico en las últimas jornadas.

Todo resultado que no sea una victoria ante el conjunto verdiblanco se entenderá como una nueva ocasión perdida, en un contexto donde el margen de maniobra se reduce jornada tras jornada. La empresa, sin embargo, no será sencilla. Más allá de enfrentarse al sexto mejor visitante de Segunda División, con 22 puntos fuera de casa, el verdadero problema está en el rendimiento del propio Eldense en el Nuevo Pepico Amat, donde no logra afianzarse.

Ese déficit se arrastra, sobre todo, desde el primer tercio del campeonato. El equipo solo ha ganado uno de los últimos diez partidos como local. De hecho, la última vez que celebró un triunfo ante su gente fue el 16 de febrero, con un 2-0 frente al Deportivo de la Coruña. En la actualidad, el cuadro del Medio Vinalopó es el tercer peor local de la categoría, con 20 puntos cosechados a través de cinco victorias, cinco empates y ocho derrotas, únicamente por encima del Racing de Ferrol y el Cartagena, que descenderán a 1ª RFEF la próxima temporada.

La situación en casa no admite distracciones. Antes del viaje a Ferrol, Oltra fue claro: la permanencia pasa por Elda. Restan tres encuentros en el estadio de la calle Heidelberg (ante Córdoba, Málaga y Racing de Santander) y la consigna es clara: sumar los nueve puntos restantes. Hasta la fecha, el equipo acumula un coeficiente de 1,11 puntos por partido en su estadio, el peor registro de las últimas siete temporadas.

Desde la 2016/17, el Eldense no obtenía tan poco rédito como local. Aquella temporada terminó siendo recordada por el escándalo de amaños de partidos protagonizado por la directiva italiana y varios jugadores. El equipo acabó la campaña en Segunda B con apenas 10 puntos en 19 encuentros (un triste 0,53 puntos por partido), tras sufrir 13 derrotas y encajar 38 goles en casa.

Imagen del primer partido tras el bochorno frente al Barça B en la 16/17 / Ernesto Sánchez

Desde entonces, las tres campañas en Tercera División ofrecieron datos más positivos, aunque insuficientes para disputar el play-off: 1,95 puntos en 17/18, 1,63 en 18/19 y 1,93 en 19/20. En la 2020/21, con 2,19 puntos de media, el equipo logró su primer ascenso tras la llegada de Pascual Pérez como máximo accionista del club de Elda.

En Segunda RFEF, ya bajo las órdenes de José Juan Romero, el Eldense promedió 1,47 puntos, lo que les permitió seguir escalando. Y en Primera RFEF, con Fernando Estévez al frente, firmaron un brillante promedio de 2,26 puntos por partido en el Pepico Amat, clave en el ascenso a Segunda División, completando la temporada invictos como locales.

Ya en la categoría de plata, durante el pasado curso, el conjunto zapatero obtuvo 26 puntos en 21 partidos, con una media de 1,24 puntos por encuentro, ligeramente superior a la actual. No siempre la moneda va a salir cara fuera de casa, y por eso, hacerse fuertes en territorio eldense será determinante para asegurar la permanencia. El primer paso, sin margen para el error, debe darse este mismo sábado.