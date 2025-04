Aferrarse al espíritu ‘matagigantes’

El C.D. Eldense sigue con el foco puesto en el gran objetivo de la permanencia en Segunda División. El equipo azulgrana ha regresado este martes a los entrenamientos tras el decepcionante empate el pasado sábado ante el Córdoba. No queda otra que mirar hacia delante, analizando el presente, y el presente es que, gracias al Real Zaragoza, el conjunto zapatero sigue a dos puntos del descenso.

Cinco jornadas restan para conocer el desenlace del campeonato y el futuro de la entidad dirigida por Pascual Pérez. Cinco partidos donde el Deportivo debe dar ese paso al frente en cuanto a resultados que no ha dado en las últimas fechas. Más aún cuando el cuadro maño, que ahora mismo parece el único con el que va a disputar la última plaza de descenso, afronta dos partidos ante Racing de Ferrol y Cartagena, equipos sentenciados a 1ª RFEF. Por el contrario, el Eldense pone toda su atención en el Almería, donde el próximo domingo (18:30 horas) disputará sus opciones de seguir en la lucha.

El conjunto indálico entraba en todas las quinielas antes de empezar la liga como el primer equipo que iba a ascender a Primera División tras perder la categoría el curso pasado tras un año para el olvido. Por presupuesto y plantilla, los rojiblancos estaban llamados a subir sin demasiadas complicaciones, luego entra el factor de la categoría, una de las más exigentes del mundo.

Ahora están luchando por ganar una plaza en el play-off y con un vestuario roto, reconocido por su entrenador, Rubi hace un par de semanas: “Que me decís… ¿pero es un vestuario bestial de unidad y todo eso? No te voy a engañar, no lo es y ya está, pero no pasa nada porque luego, a la hora de trabajar, intentan aplicarse al máximo. Esa no es nuestra fortaleza, sin lugar a dudas, pero tenemos que pelear con ella igualmente y ellos lo saben"

Pese a todo, el feudo almeriense es uno de los más fiables de la categoría, tan solo el Castellón ha conseguido salir victorioso y lo hizo en la jornada 5 tras ganar 2-5. La tarea para el equipo de Elda no es fácil, pero no es la primera vez en sus dos años recientes de andadura por Segunda que logran romper la lógica.

6 de 15 y una ronda de Copa del Rey superada

Esta temporada el Eldense empezó catalogado como el ‘matagigantes’ tras vencer precisamente al Almería (1-0) y Cádiz (1-2) en la jornada 7, dos de los tres recién descendidos esta campaña. Al conjunto gaditano le volvió a ganar en Copa del Rey en su feudo (0-1). En liga enlazan tres derrotas: las dos frente al Granada (3-2 y 0-3) y ante el Cádiz en el Nuevo Pepico Amat (1-4) en el choque que supuso el despido de Dani Ponz. Seis puntos de quince y una eliminatoria de Copa superada, ese es el balance hasta la fecha en la guerra ante los ‘gallitos’.

Chapela celebra uno de los goles en la victoria la temporada pasada ante el Espanyol / Matías Segarra

Una guerra que ya viene del curso pasado, donde el conjunto azulgrana logró rascar la mitad de los puntos disputados ante recién descendidos de Primera División (9 de 18). El equipo entrenado por Fernando Estévez empató en la primera vuelta ante Espanyol, Elche y Leganés, mientras que en la segunda venció al conjunto catalán (3-2) y franjiverde (1-2) y no pudo puntuar ante los madrileños (1-2) a estas alturas de liga.

Las sensaciones del equipo ahora mismo no invitan al optimismo, pero si algo ha demostrado el Eldense en estos últimos años, es que no hay imposibles. Almería espera en el horizonte, el domingo se verá si la plaza sirve como punto de inflexión o para no levantar cabeza.