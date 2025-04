Oltra: “Si nos mantenemos, veo a un Eldense que puede ser un equipo en crecimiento claro”

Hace más de tres meses se hizo cargo del banquillo del Eldense. Hoy, José Luis Oltra (Valencia, 1969) afronta uno de los retos más difíciles en su dilatada experiencia como entrenador, el de salvar a un equipo que, tras muchos años en categorías inferiores, sueña con la octava campaña de su historia en la categoría de plata nacional. El azulgrana, es el decimocuarto equipo al que entrena durante su carrera, posiblemente en su momento más delicado tras desaprovechar varias oportunidades para salir del descenso, el cual tienen a dos puntos para eludirlo a falta de cinco jornadas.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Bien, contento de haber tomado la decisión de atenderte. Contento en el club, en la ciudad, con los futbolistas, con la gente del club, con la afición y esperanzado de lograr el objetivo. Hemos recortado, hemos perdido oportunidades y ahora el tramo final nos ha costado un poco más, pero el equipo tiene argumentos para pelear por el objetivo hasta el final y creo que lo va a lograr.

P: ¿Esperaba estar así cuando firmó por el club?

R: Cuando te llaman no sabes, tuve una reunión con Miguel Ángel (Gómez), me pregunta por la predisposición, lo que puedo decir es que sí porque me apetecía y porque había visto la plantilla y me había parecido que podía competir más allá de los fichajes que se habían hecho. Tenía más duda de cómo era el club, pero él me lo definió bien en la reunión que tuvimos y la verdad es que no sabía bien algunas cosas, pero sé me adaptar, estoy contento y me ha sorprendido para bien. Cuando tomo una decisión la asumo, esperaba estar satisfecho y contento y así está siendo.

P: Desde su llegada se están haciendo números de media tabla.

R: Son números aceptables, podrían ser mejores y peores. A día de hoy no nos dan para lograr el objetivo porque seguimos en descenso. Hay que mejorar. Yo les digo a los jugadores que solo hay que mirar atrás para ir aprendiendo de los errores, hacia el futuro no puedes mirar porque no sabes donde puedes estar y lo único que vale es el presente. El resto son cábalas que no van a servir de mucho.

P: El presente dice que siguen vivos.

R: Eso es importante, que a falta de cinco partidos estamos con el equipo con opciones de salvación. Todos lo habríamos firmado cuando llegamos porque la situación era complicada e insisto, esto no se trata de nadar para morir en la orilla y estamos aquí para conseguirlo. Nos están dando oportunidades y vamos a intentar aprovecharlas.

P: El Zaragoza es el que más os está dando…

R: A corto plazo tiene dos partidos que ellos cuentan con ganar (Racing de Ferrol y Cartagena), pero esos partidos se juegan con presión y necesidad. Nosotros tenemos que olvidarnos de los rivales porque han ido cambiando desde que llegamos. Tenemos que llegar a 50 y ya luego veremos los demás. Nosotros llevamos un punto en los últimos tres partidos y con eso no te da.

P: ¿Qué cree que pudo pasar el otro día contra el Córdoba?

R: Es difícil de explicar, en el fútbol como en la vida hay accidentes. Cuando llueve sobre mojado la gente no entiende que puede ser un accidente o que no puede ser casualidad. No nos metimos atrás como la gente ha dicho, he visto dos veces más el partido, no acabamos jugando con tres centrales, no pasamos apuros. El partido está bien jugado, creo que solo se nos puede achacar el no haber hecho el segundo. A veces la tensión no te hace competir igual, tampoco era fácil ir a por el partido, el equipo había hecho el partido que tenía que hacer y te deja muy mal cuerpo y malas sensaciones. Al día siguiente llegué con otra energía, les dije a los jugadores que estamos en el camino y que compitiendo así íbamos a tener posibilidades de ganar partidos. Si lo hacemos todo el mundo se subirá al carro y sino todo el mundo dirá otras cosas, porque forma parte del circo donde estamos.

P: ¿Tiene la sensación de que algún futbolista se está dejando ir?

R: No. Es más, una de las cosas que más me hace tener esperanza es el compromiso que tiene este equipo. Te lo digo porque siempre hay rumores de jugadores que ya han firmado o que están en el punto de mira, yo he tenido jugadores en otros equipos en esa situación y ahí sí lo sabía, aquí no soy consciente de que esto sea así y han sido los que más y mejor han competido. Eso no va con tener adquirido un compromiso con otro club va con el carácter que tengas con el club actual, y aquí todos son conscientes de la situación. Te puedo decir además que hay más de tres futbolistas que están jugando con unas molestias que nadie sería capaz de competir, con pruebas diagnósticas que así lo acreditan y su compromiso es brutal, de hecho, yo en su situación no habría podido jugar.

P: ¿Cree que está plantilla está acorde con la clasificación?

R: No, por eso vine. De todas formas, la competición te pone en su sitio y si volviésemos a empezar la temporada, con la misma plantilla y cuerpos técnicos que cuando empezaron el desenlace sería diferente. Nadie veía al Mirandés o Huesca luchando por la parte alta y probablemente nadie habría visto a otros en la parte baja. Al Eldense no lo veo para cotas mayores que la permanencia holgada pero sí lo veo para competir en una zona media cómoda y que si te sale un año como el del Mirandés puedes soñar.

P: ¿Qué cree que falta para ver el Eldense que quiere plasmar?

R: El Eldense que quiere plasmar Oltra es el que se está viendo porque he sido yo el que me he adaptado a los jugadores que he tenido, al contexto que me he encontrado y probablemente con estos futbolistas al inicio de la temporada seríamos un equipo más propositivo, más presionante, con más secuencias de pases para tener fútbol, pero en una situación de emergencia elegí un plan del que estoy completamente convencido. Yo soy un entrenador al que le gusta otro modelo, pero creo que he elegido el apropiado para el contexto que tenemos y el momento en el que nos movemos. Creo que las sensaciones de los futbolistas también lo avalan, ellos fueron los primeros que el domingo cuando intenté levantarnos me dijeron que el partido era bueno y que estaban cómodos en el campo. Si los resultados no llegan entiendo la crítica, la discrepancia y que otro entrenador en la misma situación tomara otro tipo de decisiones.

P: Hay cierto negativismo en el entorno…

R: Eso no puedo manejarlo. Al final es en todos los lados, los medios generáis opinión. En referencia a las palabras de Burgos Bengoetxea, me sensibilicé con lo que dijo, cuántas veces nos dicen a nuestros hijos cuando son más pequeños “dile a tu padre que es muy malo”. Tienes que convivir con ello, vosotros sois culpables de generar una opinión, un estado de ánimo, luego lo que me diga alguien por la calle es culpa del que es un osado, un maleducado que se atreve sin tener el conocimiento de lo que realmente pasa a opinar. Los medios sois los primeros beneficiados si el equipo se salva, yo intentaría ser positivo y generar esas corrientes óptimas, dicho esto, entiendo que si llevamos un punto de nueve y las sensaciones son malas lo entiendo. Manejo mi estado de ánimo y sobre todo intento controlar e influir sobre los jugadores, para que no les influya el exterior. Creo que con el modelo que tenemos y nos falta cuidar detalles, por ejemplo, con balón, somos un equipo que nos cuesta llegar y eso no está relacionado con el modelo, sino con la confianza y otros aspectos.

P: ¿Qué mensaje puede mandar de optimismo a la afición?

R: Moralmente creo que no le podemos pedir más. Es increíble. Vienen y nos llenan el campo, hace un recibimiento, viene masivamente…no le podemos pedir más. Lo único que siempre digo es, yo soy el que creo, estoy fuerte, trabajo con mis cinco sentidos y pongo la mano en el fuego por la plantilla. Los veo entrenar y como se esfuerzan, los detalles de responsabilidad y me hacen ser optimista. No soy de vender humo porque es fácil decirlo y luego son hechos y resultados. Todo va a quedar en que bien, cuando peor estábamos lo dijo, pero si no se consigue la gente dirá que soy un vendehúmos. Lo único que puedo hacer es que los futbolistas trabajen, el domingo no tuve ningún reproche por mi parte, y ellos saben que cuando no he estado contento, pese a haberlos defendido públicamente, se lo he dicho claramente.

P: Lo veo convencido de que quizás en Huesca pueden estar celebrando la permanencia…

R: Nosotros vemos que tenemos opciones de competir. Nos vamos a coger como un clavo ardiendo. Situaciones idílicas no existen y dado los últimos resultados, pensar que nos vamos a salvar antes de acabar la liga es ser un iluso. Si nos salvamos será sufriendo y en la última jornada, si es así seguro que la gente nos acompaña. Coincidiendo con los moros y cristianos seguro que somos nosotros los que quememos la ciudad.

P: Quedan cinco rivales que en teoría van a estar jugándose algo…

R: Si, pero yo prefiero esos equipos relativamente. Al final sabes que el que está delante tiene la presión y siente lo mismo que tú. El que ya está en una zona cómoda juega sin presión y si no lo confunde con relajación compite mejor. En realidad, me da igual, este equipo ha sido capaz de competir en cualquier escenario y cualquier rival. El equipo tiene alma, no es un equipo hundido e incluso desde fuera no se nos ve tan mal como aquí.

P: Por lo pronto el domingo ante el Almería, sexto ex equipo al que se enfrenta este curso.

R: Al final estos partidos tienen mucho de especial. En lo personal es difícil que alguien te hable mal, he dejado amigos en todos los sitios donde he estado. He jugado muchas veces contra ex equipos y los veo como algo natural, lo que dura el partido no tengo amigos. Siendo especial y recordando la temporada que hice allí sin ser en lo deportivo excesivamente buena, ir a Almería lo hace especial, la situación lo hace más y las ganas de ganar más todavía.

P: No va a ser sencillo.

R: No, es un equipo pensado para el ascenso directo, pero tiene sus puntos débiles que intentaremos aprovechar.

P: La temporada pasada a estas alturas el Deportivo se sobrepuso a una situación adversa para salvarse…

R: Si, históricamente es un club que pelea y que hace cosas inesperadas, en esta categoría inesperado hay poco a nivel de resultado. El año pasado fue el año pasado, se valoraba más todo lo que se conseguía después de varios ascensos casi desde regional, este es el segundo y parece que vas a dar un paso adelante y creo que se pierde la noción de la realidad, de lo que es el club. Desde que he llegado creo que todos habríamos firmado llegar a esta situación. Pero siendo realistas viendo los dos últimos partidos como se ha dado te da rabia.

P: Dónde ve al Eldense en un par de años.

R: Va a depender de lo que hagamos esta temporada. Si este equipo se mantiene veo un Eldense que puede ser un equipo en crecimiento claro, peleando por cosas importantes y por qué no tocando la gloria en un espacio de tiempo no muy alto. Si descendemos, veo a un equipo volviendo al fútbol profesional, rearmándose y todo lo que estoy diciendo en un periodo más largo. Un futuro con más incertidumbre porque el ascenso más difícil es el del fútbol profesional. a Primera División en una temporada buena se puede conseguir.

P: ¿Y usted?

R: Lo bonito y si quieres poner un titular bonito sería ‘me veo entrenando al Eldense en dos años’, pero es que eso sería vender humo. Donde me veo seguro es entrenando porque es mi pasión.

