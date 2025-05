El Eldense llega a mayo con los deberes de abril

Llega mayo, y con él, el tramo decisivo que definirá el futuro del C.D. Eldense en el fútbol profesional. Cinco encuentros que pueden marcar un antes y un después en la historia reciente del club zapatero. A día de hoy, el equipo suma 40 puntos, dos menos que el Real Zaragoza, que parece ser el único rival directo en la lucha por evitar la última plaza de descenso a 1ª RFEF.

Esta rivalidad tuvo su eco en la rueda de prensa del pasado miércoles, cuando Mario Soberón, ahora en las filas del conjunto aragonés y exjugador del Eldense, se pronunció sobre este peculiar pulso. “Es curioso, pero no es algo en lo que me pare a pensar. Cuando llegué aquí, el objetivo no era el mismo que tenían en Elda. La situación se ha dado así, pero solo pienso en que el Zaragoza gane y, aunque suene duro, en que se salve”, explicó el delantero con honestidad.

Ambos equipos llegan a esta recta final tras semanas de dudas e irregularidades. En clave azulgrana, abril se esfumó como una oportunidad perdida para consolidar la permanencia. El mes arrancó con esperanzas tras la victoria en Cartagena, pero se torció con las derrotas ante Sporting de Gijón y Racing de Ferrol, y un empate amargo frente al Córdoba, donde el triunfo parecía al alcance. Solo cuatro puntos de doce posibles que han supuesto un serio revés a las aspiraciones del conjunto de José Luis Oltra.

Con ese lastre llega un mayo crucial, donde no hay margen para más errores. La recta final de liga plantea cinco duelos de gran exigencia. El primero será este domingo en el feudo de un Almería que pelea por el play-off (18:30 horas). Después, el Eldense recibirá al Málaga en el Nuevo Pepico Amat (domingo siguiente, también a las 18:30), en un choque directo por la permanencia. La jornada posterior les llevará a visitar al Castellón (horario aún por confirmar), equipo igualmente implicado en la zona baja. Finalmente, cerrarán la temporada contra dos aspirantes al ascenso: primero en casa frente al Racing de Santander, y por último, visitando a un Huesca que podría jugarse el todo por el todo.

Las cuentas son claras: el Eldense necesita al menos 10 de los 15 puntos en juego para alcanzar los 50, una cifra que tradicionalmente garantiza la salvación. No obstante, la tendencia general del campeonato sugiere que podría ser suficiente con menos tras los pinchazos de las últimas semanas.

El Zaragoza, a priori, un calendario más sencillo

Mientras tanto, el Real Zaragoza parece tener un calendario más accesible. En dos semanas se mide al Racing de Ferrol y al Cartagena, los dos primeros equipos que ya han certificado su descenso. Luego visitará al Oviedo, actualmente en la pelea por subir, y cerrará el curso recibiendo al Deportivo de La Coruña, que no se jugará nada, y viajando a Castellón.

Curiosamente, el Eldense encara este mes en una situación similar a la de la campaña anterior. Entonces, con nueve partidos sin ganar y al borde del abismo, el equipo sacó a relucir su orgullo para vencer contra todo pronóstico en Burgos y Elche, asegurando la permanencia en Segunda División. Ahora, el espíritu de aquella gesta vuelve a ser más necesario que nunca.