Oltra: “No hemos competido acorde con lo que queremos ser”

Tras la goleada del Almería ante el Eldense, salió José Luis Oltra, técnico azulgrana a la sala de prensa, donde no escondió su frustración: “Es difícil de explicar o justificar lo inexplicable”.

“Hemos tenido 25 muy buenos, la diferencia está en la pegada, la primera vez que llegan te hacen gol, lo perdemos en el último cuarto de hora de la primera parte porque el segundo gol lo regalamos. Al principio de la segunda parte hemos tenido dos claras y cuando vuelven a llegar Luis marca el tercero y nos mata”, ese fue el resumen del entrenador valenciano sobre el encuentro remarcando que no compitieron acorde con lo que deben ser.

Tampoco fue claro sobre si se había tocado fondo: “No sé si hemos tocado fondo o es el cúmulo de una temporada, de nada vale hablar de lo de hoy solo vale ganar ante el Málaga y ver hasta dónde podemos llegar”. También remarcó que en el fútbol se han visto varios milagros.

También reconoció que antes del partido estaban ya a cinco puntos de la salvación: “Sabíamos que el Zaragoza había ganado, no sé hasta qué punto había podido influir, pero daba igual. Si a la primera adversidad no marcas es difícil”.

Tampoco quiso decir públicamente los motivos para creer en la permanencia: “Los tenemos que demostrar en el campo, mañana voy a hacer lo que depende de mí. Es muy difícil estar aquí sentado y justificar lo injustificable”. Por otro lado, remarcó que no van a estar pendientes de otros resultados en las últimas cuatro jornadas: “No queda ver lo que hagan los demás, si ganando no te da por lo menos competir. No transmitimos lo que queremos”.

“Hoy no tengo ganas de nada, después de una derrota tan dura. En Almería vivimos cosas bonitas, no fue lo que me hubiese gustado, pero al final fue un periodo de tiempo donde dejé un buen recuerdo”, explicó sobre su regreso a tierras andaluzas.

En cuanto a la lesión de Masca subrayó que están a expensas de pruebas diagnósticas. En ese sentido, Dumic también tuvo que pedir el cambió por lesión.