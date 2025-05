Eldense-Málaga: El Eldense salva el primer ‘match ball’ (1-0)

Ganar, fuera de la forma que fuera, eso es lo que le hacía falta al Eldense ante el Málaga tras ver como horas antes el Zaragoza dejaba a ocho puntos la salvación. Así lo hicieron los de Elda, en un partido sufrido, donde con uno más tuvieron oportunidades de todo tipo para hacer más grande la distancia.

Juanto impartió justicia en la segunda mitad, en un partido en el que terminó expulsado y donde el Nuevo Pepico Amat despidió a sus futbolistas al grito de ‘sí, se puede’. La tarea no es sencilla, había que ganar todo lo que quedaba en el horizonte y de momento, los eldenses seguirán con vida a falta de tres jornadas.

Oltra decidió introducir cuatro cambios con respecto al descalabro una semana atrás en Almería, dando entrada a Fran Gámez en el lateral, Sergio Ortuño en el centro del campo y con la dupla Gassama y Diego Collado arriba, inédita de inicio este curso. Un encuentro que empezó agitado, ya que a los siete minutos Lobete protagonizó una clara oportunidad para adelantar al Málaga al quedarse solo en el área pequeña, pero su disparo lo despejó de manera sobresaliente Dani Martín.

Mejoró un minuto más tarde para los de Elda, cuando en una contra desde su propio campo, Gassama fue agarrado por Einar, que fue expulsado ya que se arrancaba para quedarse solo frente al portero. Se quedaba con uno menos la escuadra andaluza cuando todavía entraba gente al Nuevo Pepico Amat. Otra vez se repetía la misma historia para el Deportivo, que volvía a ver como gozaba de superioridad numérica, al igual que dos semanas atrás ante el Córdoba.

En esta ocasión los azulgranas estaban en la obligación de marcar para adelantarse en el marcador. Una búsqueda que fue aumentando con el paso de los minutos, donde las ocasiones para abrir el marcador no pararon de sucederse: primero Víctor García en un remate que no encontró puerta, Fran Gámez también tuvo la suya en un cabezazo a quemarropa que sacó la defensa visitante, mientras que Llabrés y Gassama no fueron capaces de materializar en dos tiros con todo de cara para el 1-0. Los azulgranas lo intentaron todo hasta el descanso, sin ese acierto de cara a puerta que vienen lastrando durante toda la temporada.

Tras la reanudación, Juanto entró en lugar de Fran Gámez. Gassama marcó a los cinco minutos, pero su tanto fue invalidado por fuera de juego. Los locales eran los que estaban yendo a por la victoria, por el contrario, los malaguistas buscaban rascar segundos en cada acción y aprovechar la que tuviesen.

El encuentro se detuvo varios minutos por unos gritos por parte de varios aficionados andaluces a Gassama, pasado blanquiazul. Collado tuvo el 1-0 en un disparo que se marchó por encima de la portería de Alfonso Herrero. Los azulgranas lo intentaban una y otra vez, pero no fue hasta el minuto 63 hasta que Juanto Ortuño abrió la lata en una asistencia del otro Ortuño.

El pistolero de yecla solamente tuvo que empujarla tras el pase de la muerte de Sergio, fruto de una gran acción ofensiva. En ese momento, faltaba ver cómo gestionaban la ventaja en el marcador con uno más la escuadra dirigida por José Luis Oltra. Parra entró en lugar de Collado, sin cambiar el esquema con dos puntas. El conjunto andaluz dio un paso al frente, teniendo más la pelota y con la sensación de que podía ocurrir cualquier cosa.

Fede Vico y Chapela entraron en acción, el partido entraba en fase crítica y la ventaja numérica apenas se podía notar para el Eldense, sin sufrir en exceso ninguna ocasión clara. Por su parte, Víctor García tuvo el 2-0 a falta de cinco minutos para el final, pero su disparo escorado lo sacó bajo la línea Pastor.

Fede Vico tuvo la sentencia con todo el Málaga volcado, pero no supo concretar con todo de cara. Tocó sufrir en el descuento más de la cuenta, con ocasiones de todo tipo para cerrar el encuentro incluso Juanto vio como se le anulaba un gol con el guardameta contrario buscando el empate, e incluso fue expulsado tras una agresión. Aún así, la victoria se quedó en la ciudad zapatera, que seguirá con vida una semana más antes de visitar Castellón el próximo domingo (16:15 horas).