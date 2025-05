Oltra: “Jugando y compitiendo como hoy vamos a apurar nuestras opciones”

Tras la importante victoria del Eldense ante el Málaga, habló José Luis Oltra en sala de prensa. El técnico azulgrana no se mostró demasiado entusiasmado, consciente de que la tarea todavía es muy complicada, pero satisfecho por seguir con vida: “Hemos hecho un partido muy completo porque hemos generado muchas ocasiones, nos cuesta hacer gol y por eso estamos donde estamos”.

Por otra parte, también comentó que el estar con un futbolista más prácticamente todo el partido quizás no ayudaba tanto como se podía pensar: “Jugar con diez puede ayudar, pero estamos jugando con una carga emocional que es difícil. Aunque prefiero jugar con uno más creo que es una carga y presión añadida que facilita al rival un poco los roles”.

“El Cádiz no le generó ni la mitad que lo que hemos hecho nosotros contra el Almería y quiero poner en valor lo que han hecho los jugadores. Hemos ganado que era lo que tocaba, daba igual cómo pero encima con un partido completo. Una semana más que nos permite creer, nosotros lo tenemos complicado, pero estamos en la pelea”, añadió sobre la expulsión de Einar.

El valenciano fue claro sobre lo que acontece: “Ganar en Castellón. Llegamos jugando finales desde que llegué, quedan tres más, puede ser que la que viene sea la última”. También remarcó que será un encuentro de todo o nada: “Jugando y compitiendo como hoy tenemos que apurar nuestras opciones”.

Tampoco dio un porcentaje de lo que cree con respecto a las opciones de salvación: “No me paro a pensar en lo que queda. Luego me llega la inteligencia artificial y me hunde. El fútbol tiene estas cosas. Mientras podamos nadie me va a sacar de mi hoja de ruta”. También comentó que en el fútbol se han visto cosas que no tienen una ciencia exacta, poniendo de ejemplo los partidos del Barça en Champions, Almería o Zaragoza.

Con respecto al cambio de Fran Gámez por Juanto en el descanso, reconoció que fue por decisión técnica: “Quería salida de tres y profundidad con Víctor. Fran venía de lesión y en la primera parte ha hecho un gesto raro, le hemos preguntado y nos ha dicho que estaba bien, pero el cambio ha sido por arriesgar. El rato de Chapela es para mencionarlo”, añadió.

Por último, remarcó la importancia de volver a ganar en el Nuevo Pepico Amat casi tres meses después: “Hemos tenido oportunidades, si hubiese elegido jugarme el descenso lo habría hecho aquí como locales. Los números no eran buenos y hoy era fundamental porque nos permitía seguir vivos y nos tiene que generar esa confianza con opciones para saber que somos un equipo fuerte en casa. Siempre lo hemos peleado y hemos estado cerca, exceptuando el día del Granada. Era muy importante y de cara al encuentro contra el Racing donde ojalá lleguemos con la opción de seguir vivos”, concluyó.