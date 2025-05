Juanto Ortuño, sancionado con dos partidos

Serio contratiempo para el Deportivo Eldense en su batalla por eludir el descenso a la Primera Federación. El club entrenado por José Luis Oltra no podrá contar con su máximo goleador con nueve dianas, Juanto Ortuño, en los partidos trascendentales frente al Castellón y el Racing de Santander.

El delantero azulgrana fue expulsado en la pasada jornada 38, frente al Málaga, en la última acción del partido, tras marcar el gol de la victoria que permite al equipo alicantino mantener vivas sus opciones de permanencia. Según redactó en el acta Iosu Galech Apezteguía, colegiado pamplonés encargado de dirigir el choque, Ortuño fue expulsado por "ser culpable de conducta violenta, impactando con su brazo en el rostro de un adversario, sin estar el balón en disputa".

Esto encendió las alarmas en las oficinas del Nuevo Pepico Amat, ya que se trata de una acción cuya sanción mínima es dos partidos y máxima de cuatro. Este último caso, el menos probable y peor para los intereses deportivistas, habría impedido al yeclano volver a contar con minutos esta temporada. Desde el club no existía demasiada fe en que la sanción quedara suspendida vista la redacción del acta, pero sí que existía el convencimiento de que podría demostrarse la inexistencia de una "conducta violenta", quedando así en solo un partido, con lo que Juanto se perdería únicamente el trascendental duelo de Castalia.

Sin embargo, el Comité de Disciplina ha comunicado este miércoles la sanción al ariete azulgrana: se perderá los dos próximos partidos. El héroe del ascenso a Segunda División en la campaña 2022/23 y de la permanencia en la 2023/24, solo podrá reaparecer con el equipo en la jornada 42, frente al Huesca, en El Alcoraz. El Eldense ha defendido a través de sus alegaciones la existencia de un "error manifiesto en el acta arbitral" dado que la "infracción imputada al jugador expulsado no existe".

El Deportivo señala en su escrito que Juanto no entraría "en contaco alguno ni con el cuello ni con el rostro del adversario, estando además el balón en disputa y no existiendo conducta violenta". Sin embargo, las alegaciones han quedado desestimadas por el Comité Disciplinario de la RFEF. "Las imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista contacto entre el jugador expulsado y su adversario, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada o la existencia o no de una acción violenta", argumenta el organismo de la Federación.