El Eldense quiere ganar por primera vez en Castellón

El todo por el todo, eso es lo que se juega nuevamente este domingo (16:15 horas) el C.D. Eldense en Castellón tras salvar la primera vida ante el Málaga. No ganar sería decir prácticamente adiós al sueño de Segunda División, la exigencia es máxima, pero de hacerlo y que el Real Zaragoza pierda en Oviedo la historia puede ser muy distinta de falta a las dos últimas jornadas.

Para ello, el Deportivo tendrá que hacer lo que nunca ha conseguido: ganar en tierras albinegras al Castellón. De la actual plantilla azulgrana, Marc Mateu, Juanto y el técnico José Luis Oltra cuentan con pasado en las filas del conjunto orellut. En lo que se refiere al Eldense, será la décima vez que visite Castalia, un campo donde no sabe lo que es ganar ante el primer equipo castellonense. El balance de la escuadra zapatera es desolador: ocho derrotas y un empate en sus siete visitas previas.

La primera en la temporada 50/51 en Tercera División, que se saldó con triunfo local (2-0). Seis años más tarde se reencontraron en Segunda División, la única vez hasta el próximo domingo, con un nuevo triunfo del decano del fútbol castellonense (3-1). En 1966 se reencontraron en la final del play-off por volver a la categoría de plata del fútbol nacional, en una eliminatoria que ya encarriló en la ida el Castellón al ganar (4-2) en su estadio y que certificó una semana más tarde en el antiguo Pepico Amat. No fue hasta 1970 cuando se reencontraron ambas entidades en la Copa del Generalísimo (actual Copa del Rey), donde el conjunto albinegro remontó en su estadio (2-0) el encuentro de ida en Elda.

A partir de ahí, en la década de 2010 fue habitual los partidos entre ambos en Tercera División. En la 11/12 los albinegros se llevaron la victoria (1-0), un año más tarde el Eldense logró rascar un empate (1-1) en la única ocasión que no ha regresado de vacío tras su visita a la capital castellonense. El curso siguiente el equipo entrenado por Sergio Egea volvió a caer en Castalia (2-0), lo que no les impidió el ascenso a 2ªB después de siete temporadas.

Tras el descenso nuevamente a Tercera en 2017, el Castellón volvió a vencer a la escuadra del Medio Vinalopó (2-0). Mismo resultado que la última vez que se vieron las caras en Castalia en la temporada 22/23, que tampoco impidió a final de temporada celebrar el ascenso a Segunda División 59 años después. De aquel partido tan solo quedan en la actual plantilla Álex Bernal, Sergio y Juanto Ortuño, el cual no podrá ser de la partida tras su sanción de dos partidos.

Imagen de la última visita del Eldense a Castellón / C.D. Castellón

La historia no sonríe a los eldenses, tampoco las bajas, ni el gran estado de forma del Castellón en su feudo (no pierden desde el 2 de febrero y han metido ocho goles en sus dos últimos partidos), pero no sería la primera vez que los de Elda se imponen a la lógica.

En busca de la cuarta conquista del curso

La llegada de Oltra al banquillo en enero supuso un empuje anímico al equipo zapatero, sobre todo lejos de casa. Este curso ha logrado cinco victorias fuera del Nuevo Pepico Amat (Cádiz, Tenerife, Albacete, Zaragoza y Cartagena), cuatro de ellas con el valenciano en el banquillo. De esas, tres han sido ante equipos a los que nunca había ganado el Eldense en su estadio. Primero en Cádiz (1-2), posteriormente en Albacete (0-1) y por último en Zaragoza (2-4). Este domingo tienen la última oportunidad del curso en Castellón de escribir un nuevo capítulo en la historia azulgrana y ganar por primera vez.