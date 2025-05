El Eldense no se rinde con Juanto y acudirá a la justicia ordinaria

El ‘caso Juanto’ sigue dando que hablar. El pasado miércoles, el C.D. Eldense recibió la confirmación de que su delantero sería sancionado con dos partidos de suspensión por su expulsión frente al Málaga, ocurrida en el último minuto del encuentro. Una decisión que en el club deportivista ya preveían, debido a la redacción del acta arbitral, en la que se especifica que el jugador fue expulsado por "ser culpable de conducta violenta, impactando con su brazo en el rostro de un adversario, sin estar el balón en disputa".

Sin embargo, el Eldense sostiene, entre otros argumentos, que el balón sí estaba en juego y que Juanto no tuvo intención violenta. Así lo recogieron en sus alegaciones: “De la prueba videográfica aportada resultaría que la infracción imputada al jugador expulsado no existe, pues el jugador no entra en contacto alguno ni con el cuello ni con el rostro del adversario, estando además el balón en disputa y no existiendo conducta violenta.”

El club presentó recursos tanto ante el Comité de Apelación como ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pero ambos organismos los han desestimado. Ante esta situación, el Eldense ha decidido acudir a la justicia ordinaria, en concreto a la jurisdicción contencioso-administrativa, con el objetivo de obtener medidas cautelares que le permitan contar con Juanto al menos para el partido de la próxima semana frente al Racing de Santander.

La ausencia del delantero es especialmente significativa: Juanto es el máximo goleador del equipo esta temporada con 9 tantos, y tampoco podrá estar este domingo en el importante duelo ante el Castellón en Castalia. Salvo cambios, solo regresaría para la última jornada frente al Huesca.

Caso Dani Olmo

Este tipo de decisiones no son inéditas. Un ejemplo reciente se dio en el FC Barcelona, cuando la entidad recurrió ante la justicia ordinaria para obtener medidas cautelares que permitieran inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, ante la imposibilidad de hacerlo por la vía federativa. Finalmente, la justicia les dio la razón de forma provisional, lo que permitió desbloquear la situación. El Eldense, al igual que el club blaugrana en su día, quiere agotar todas las vías legales para defender sus intereses y no renuncia a que Juanto pueda ayudar en el tramo decisivo de la temporada.