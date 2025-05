Oltra: “Hemos hecho méritos para ganar”

Tras el amargo empate del Eldense en Castellón habló José Luis Oltra. El entrenador azulgrana comentó en cuanto al partido que demostraron que habían venido a ganar: “Me voy con sabor agridulce, en primer lugar, gracias a la afición que se ha hecho notar en un campo donde es complicado. Pero me voy realmente satisfecho de mi equipo”.

También remarcó que si hubiese podido cambiar más lo habría hecho debido a que varios futbolistas pidieron el cambio. En ese sentido, resaltó la figura de David Timor, el cual aguantó todo el partido pese a las cargas musculares que estaba teniendo el jugador.

“Hemos hecho méritos para ganar. Obviamente el rival nos ha generado por lo valiente que es y los hemos contrarrestado y luego hemos generado. Nos marcan en la que no debemos encajar y nos sorprenden. Hemos sabido sufrir y no solamente hemos defendido y ahora te acuerdas de los puntos que hemos perdido, pero no miro para atrás. Orgulloso de ser entrenador de este club”, comentó con respecto al encuentro y al gol de los locales.

La situación clasificatoria deja al Deportivo contra las cuerdas: obligado a ganar los encuentros en casa ante el Racing de Santander y en Huesca, y esperar que el Real Zaragoza no haga lo propio ante el Dépor en la Romareda y en la salida a Castellón. Con respecto a ese asunto, Oltra dejó claro que buscarán luchar hasta el final: “Seguimos con vida en la penúltima jornada, toca por hacer los deberes, sé que el Dépor será muy profesional”.

“Hay que ganar al Racing y que no sea por nosotros. Si el Zaragoza le gana le daremos la enhorabuena, nosotros a ganar y sé que el Dépor competirá a un gran nivel. No me planteo el partido de Huesca, solamente Racing”, añadió con respecto a la clasificación.

También confirmó las bajas para lo que resta de temporada de Barzic y Marc Mateu. El central cedido por el Elche tras una rotura fibrilar en el isquiotibial mientras que el lateral zurdo se notó un pinchazo en el gemelo y terminó de lesionarse tras varios meses con molestias en esa zona. Monsalve tampoco pudo estar disponible por una fiebre la noche del pasado viernes. También comentó que los servicios jurídicos irán hasta el final para recuperar a Juanto frente al Racing.

“No la he visto, tampoco quiero entrar en decisiones particulares. Si lo han revisado desde el VAR entiendo que está bien arbitrado”, concluyó sobre la expulsión que corrigió el VAR por parte del Castellón.