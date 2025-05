Pascual Pérez reactiva su deseo de vender el Eldense

El fin de la era Pascual Pérez al frente del C.D. Eldense parece estar muy cerca. La permanencia en Segunda División del equipo azulgrana es catalogada ya de milagro, a cuatro puntos de distancia con solo dos partidos en juego y con la vuelta a 1ª RFEF más cerca que nunca. En la planta noble del Nuevo Pepico Amat la incertidumbre es máxima, más que por el destino deportivo del equipo, por el institucional, donde la marcha del dueño de Finetwork se vislumbra más próxima que nunca.

Es un secreto a voces. Desde que Pascual logró que el Deportivo ascendiera a Segunda División no se ha cansado de anunciar públicamente más pronto que tarde su marcha. La primera el 29 de septiembre de 2023, cuando el club confirmó a través de un comunicado que dejaba la presidencia. Dos días después en el choque en el Nuevo Pepico Amat frente al Real Oviedo incluso se anunció por los videomarcadores, todo a expensas de concretar la venta a un comprador que jamás llegó.

Tras la permanencia en Segunda División y justo el jueves que daba comienzo las fiestas de Moros y Cristianos en la ciudad zapatera el año pasado, un desacuerdo con el ayuntamiento por el pago de un millón de euros (debido a las reformas en el estadio para acondicionarlo a las exigencias de LaLiga) puso en vilo nuevamente la continuidad del presidente azulgrana. O eso se trasladó desde la entidad, con el fin de presionar al consistorio.

El asunto se torció en diciembre del año pasado, donde el mandamás del Eldense explotó contra varios aficionados por Facebook. Una riña provocada por la poca respuesta por parte de la parroquia azulgrana en la compra de entradas para el encuentro frente al Elche, donde los abonados tuvieron que pasar por caja al ser el primero de los dos ‘Días del club’ de la temporada que anunciaron a principio de curso.

“Lo que me apetece a mí es irme de aquí. Eso es lo que me apetece. Y lo será más pronto que tarde, cansado ya de todos los comentarios hacia el club, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo. No merecemos estar donde estamos”. Su popularidad entre la gente descendió tras tal espectáculo mediante la red social, recordando que el club es suyo e incluso respondiendo a faltas de respeto con el mismo baremo.

Ha rechazado ofertas de ocho millones

La decisión está tomada por parte del empresario eldense, su sitio en la entidad tenía fecha de caducidad y todo apunta a que este verano se hará efectiva su salida. Sin su llegada al club del Medio Vinalopó la historia reciente habría sido muy distinta, empezando por la deuda que acarreaba de más de 300 mil euros en Tercera División.

Seis años después dirá adiós, salvo otro giro inesperado, a una etapa de prosperidad hasta llegar a Segunda División. Tras un curso cuanto menos complicado, el entorno del propietario asegura que ha rechazado ofertas de 8 millones de euros meses atrás. El futuro y las cantidades económicas que se llevarán a cabo en un futuro todavía es una incógnita, pero la cuenta atrás de la ‘era Pascual Pérez’ en el Eldense parece llegar a su fin.