Oltra, antes del Eldense-Racing: "Soy creyente, creo en los milagros"

José Luis Oltra, entrenador del Eldense, explicó, ante el encuentro de este domingo ante el Racing de Santander (18:30 horas, LaLiga TV), y haciendo referencia a las escasas opciones que tiene su equipo de lograr la permanencia, que cree «en los milagros», ya que es «creyente». «Soy católico y practicante, por lo que siempre he creído en los milagros. Además, en el fútbol se suelen dar este tipo de hechos inusuales, que nos lo digan a nosotros con varios finales de partido increíbles», recordó.

En este sentido, el preparador valenciano destacó que «lo que me ocupa y preocupa es ganarle al Racing de Santander», porque si, por esas cosas tiene que fútbol, si el Zaragoza resulta no puede con el Deportivo y los azulgranas no ganan, sería «para cortarse las venas», dijo con relativa socarronería el entrenador del Eldense.

El preparador valenciano tiene claro que «la realidad es que, a día de hoy, no depender de sí mismo no es bueno». «Pero estamos con opciones y vamos a apurarlas. Si llegamos al último partido vivos, aumentarían las posibilidades», recordó.

Sobre que el Eldense «juega» en el Nuevo Pepico Amat y en La Romareda, José Luis Oltra confía «en la profesionalidad del Deportivo de La Coruña»: «Estaremos pendientes de lo que ocurra en Zaragoza, pero nosotros tenemos que ganar igual».

Oltra confirmó las bajas de Iñigo Piña, Matia Barzic, Marc Mateu, Víctor Camarasa, Unai Ropero y Masca, todos ellos por lesión, y la del goleador Juanto Ortuño, por sanción, al no prosperar el recurso para reducir el castigo que le impuso el Comité de Competición.

Con tantas ausencias, el preparador del Eldense se mostró sincero: «No es fácil hacer un once, pero intentaré elegir a los mejores para ganar al Racing», que es un equipo «muy definido y vertical con futbolistas diferenciales», analizó. «Hicieron una gran primera vuelta y dependen de sí mismos para meterse en la promoción», con todo lo que eso supone para el Deportivo, cuya permanencia pasa por ganar los dos partidos que le restan, ante el Racing de Santander y Huesca, y que el Real Zaragoza no sume más de dos puntos ante Deportivo de La Coruña y el Castellón. Al Eldense también le valdría con un triunfo y un empate, aunque para ello el conjunto aragonés no debería sumar ningún punto en esta recta final.

Entradas baratas para llenar el Pepico Amat

La directiva del Eldense, con Pascual Pérez al frente, pretende llenar el Nuevo Pepico Amat en la decisiva cita del domingo ante el cuadro cántabro con una promoción especial para sus abonados que pueden adquirir entradas para amigos y allegados al precio de 5 y 10 euros.

En el vestuario azulgrana no renuncian a la permanencia por difícil que esté y el capitán Sergio Ortuño ha advertido esta semana que "lo intentaremos hasta el último segundo del último partido".

Antes de abandonar la sala de prensa, Oltra volvió a repetir la idea inicial: "Nuestras opciones son escasas, pero las vamos a apurar y todo pasa por ganar este domingo en Elda". En la misma línea, uno de los héroes de la permanencia el curso pasado, Iván Chapela, ha esgrimido lo que mucha gente piensa: "Mientras haya opciones, las tenemos que agotar al máximo, y con nuestra gente tenemos que dar un paso al frente".