Oltra: "Es un día muy triste para la familia del Eldense"

Tras el empate ante el Racing, José Luis Oltra compareció ante los medios visiblemente emocionado. Con una mezcla de tristeza, agradecimiento y dignidad, valoró lo sucedido: “Estaba muy difícil, ya no dependíamos de nosotros. Era casi un milagro. Pero quiero dar las gracias a todos: a la afición, a los profesionales del club y a mis jugadores. El equipo ha dado todo, pero no nos ha dado”, resumió.

Oltra describió una escena devastadora tras el pitido final: “Muchos jugadores estaban llorando, hundidos. El vestuario estaba roto. Les he dicho que hay que mantener la cabeza alta, porque el esfuerzo ha sido absoluto. Han dado hasta la última gota de sudor”.

Pese al duro golpe, quiso destacar el compromiso del vestuario y el empuje de la afición, que tras el pitido final rindió entre aplausos a su equipo: “Lo de la afición es espectacular. No he visto algo así nunca, despidiendo entre aplausos a un equipo que desciende. Con esta base, va a ser más fácil volver”, apuntó.

Respecto al partido, Oltra lamentó una vez más la tónica de la temporada: “Lo hemos tenido. Vas ganando, el partido controlado, pero errores individuales te condenan. Es un patrón repetido: Levante, Córdoba, Castellón, hoy. En muchos partidos, los puntos se nos han escapado al final.”

En cuanto al estado de Gassama: "Ha recibido un golpe, estaba conmocionado y con una herida cerca del ojo, en una zona muy mala. Quería seguir jugando, pero no estaba bien. Ese gesto resume lo que es este equipo: todos han querido competir hasta el final, dar todo lo que tenían".

Sobre su futuro, Oltra evitó pronunciarse: “No es el momento. No me he planteado nada. No sé si será mi último partido aquí. El club ahora debe analizar, corregir y construir un proyecto para volver”. Aseguró que se va con la conciencia tranquila: “Me he dejado el alma. La tristeza es más por los míos y por una ciudad que ha creído”.

Oltra, que llegó con el equipo hundido en la tabla, logró que la ciudad creyera en el milagro de la salvación. “Han sido 18 finales. La presión ha sido brutal. Pero me voy con la conciencia tranquila. Ahora, el objetivo será levantarse y volver cuanto antes”, concluyó en la rueda de prensa.