Sergio Ortuño deja entrever su adiós al Eldense

Sergio Ortuño pospone la comunicación sobre su futuro deportivo a la próxima semana, "una vez termine la temporada". Tras el partido en Huesca del próximo domingo, el capitán del Deportivo anunciará donde continuará su carrera profesional, dejando entrever su marcha del equipo de su vida al pedir "respeto" con su decisión.

"No toca hablar sobre eso (sobre su futuro). Yo voy a terminar la temporada cumpliendo como siempre lo he hecho y, después, comunicaré lo que toque. Espero que la gente lo entienda todo y estoy seguro de que lo van a respetar. Yo siempre he pensado en el club por encima de mí y de todo. Voy a respetar al club hasta el final", explicó el futbolista de Elda tras la consecución del ascenso.

Además, Ortuño destacó la ovación final de la afición del Eldense tras el descenso, al ensalzar que "la gente ha sabido reconocer nuestro esfuerzo y es algo que me voy a llevar para toda la vida".

Sergio Ortuño se abraza con un aficionado del Eldense tras la consecución del ascenso. / Héctor Fuentes

Sobre ese emotivo momento, con todo el graderío del Nuevo Pepico Amat reconociendo el esfuerzo del Eldense, señaló que "me han venido a la cabeza todos los momentos que hemos vivido en este estadio y disfrutado con la afición, con ascensos de los últimos años o la permanencia del año pasado".

"Me gustaría mandar un mensaje de que bajar a Primera Federación no es ningún drama. Somos el Deportivo Eldense y es también una categoría muy profesional. Hay que estabilizar al club entre Primera RFEF y Segunda División. Toca hacer un proyecto ilusionante que la masa social que hemos creado le siga apoyando. Ahora, con ilusión a intentar volver", explicó el capitán del Deportivo sobre el futuro de la entidad.