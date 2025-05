La incertidumbre se apodera del Eldense

Ocho años hacía que el Eldense no sufría un descenso de categoría. En aquella ocasión se certificó la vuelta a Tercera División tras una nefasta campaña en la extinta Segunda B, una de las peores en la centenaria institución azulgrana, coronada con la goleada (12-0) ante el Barça B que destapó una red de supuestos amaños de partidos y apuestas ilegales. Las cosas han cambiado radicalmente para bien en los últimos años gracias principalmente a la llegada de Pascual Pérez a la presidencia, pero tras años de júbilo y alegrías, el panorama en la entidad zapatera es cada vez de mayor incertidumbre.

El pasado domingo se certificó el descenso a Primera Federación, con honores, luchando hasta la penúltima jornada, pero con la sensación de que se podría haber hecho más para evitarlo. La entidad presidida por el propietario de Finetwork ve como sufre el primer revés tras su llegada al Deportivo. Cogió el club con la reestructuración de las categorías en el fútbol nacional y logró ascender a Segunda RFEF en la 20/21, a Primera RFEF un año más tarde y a Segunda División en 2023, además de conseguir el objetivo de mantenerse en la categoría de plata del fútbol español.

Todo según lo previsto, incluso mejorando las expectativas. Un salto vertiginoso al fútbol profesional que el club zapatero no logró adaptarse en ciertas áreas. Ahora, con el primer contratiempo en la ‘era Pascual Pérez’ y con el regreso a Primera RFEF, el panorama se antoja con más incógnitas que nunca. Primero y principalmente por el deseo del propietario eldense de vender el club. Un deseo que nunca ha escondido, que incluso llegó a anunciar públicamente en octubre de 2023 en Segunda División (vinculado a la compra de Félix Sancho) y que parece estar más latente que nunca. Más ahora que llegan las vacas flacas.

A un posible cambio de propiedad, hay que sumar lo futbolístico, empezando por la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Gómez. El de Hinojosa del Duque concluye su vinculación con la entidad eldense a finales de esta semana. Sin nadie que confecciones una plantilla para la próxima temporada, que esté cerrando renovaciones o que tenga ya la hoja de ruta clara para adelantarse en fichajes la incertidumbre es todavía mayor. Se espera que la propiedad que llegue venga con las ideas claras para ejecutar con la mayor brevedad posible.

A ello sumado a la marcha de prácticamente la totalidad de la plantilla: tan solo Nacho Quintana, Simo y Sixtus tienen contrato para el próximo curso con la escuadra azulgrana. 23 futbolistas terminan contrato y en el caso de Juanto, Fran Gámez y Víctor García cuentan en su vinculación con una cláusula liberatoria tras el descenso. El entrenador José Luis Oltra también termina su contrato con el Deportivo en junio.

Ante todo, esto el club no se ha pronunciado públicamente, posiblemente esperando a que concluya la liga el próximo domingo en Huesca. Pero el tiempo apremia, con equipos de la categoría que ya están planificando el próximo curso. Este año se ha demostrado que esperar en la toma de decisiones no siempre es síntoma de que las cosas vayan a salir bien.

Marc Mateu se despide

“Gracias de corazón porque os he sentido muy muy cerca. A todos. Me habéis hecho muy feliz. Aúpa Deportivo”, con ese mensaje se ha despedido Marc Mateu del Eldense a través de su cuenta de Instagram. El valenciano concluye su vinculación profesional con la entidad en junio y todo hace indicar que no renovará.

Mateu ha disputado un total de 75 encuentros tras su llegada en el verano de 2023. 37 partidos ha jugado este curso, 36 de ellos como titular, siendo el segundo futbolista de la plantilla que más minutos ha disputado (3.216), al igual que la temporada pasada con Fernando Estévez. Además, ha portado el brazalete de capitán en una ocasión este curso (el encuentro en Almería). Un periplo por Elda que será recordado por ambas partes.