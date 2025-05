Oltra ve "difícil" seguir en el Eldense pese a estar abierto "a cualquier opción"

José Luis Oltra, entrenador del Eldense, se muestra abierto "a cualquier opción" respecto a una hipotética oferta de renovación por parte del club alicantino, aunque reconoció que lo ve "difícil". El técnico calificó el intrascendente encuentro que su equipo disputará este domingo en Huesca de "trámite" porque tienen "la pena" de no jugarse nada. "Son encuentros difíciles de afrontar porque venimos de una semana de duelo tras el descenso", dijo. Pese a ello, el entrenador del Eldense recordó que "el resultado no tiene relevancia, pero la imagen sí. Es importante acabar con buenas sensaciones. Hay que trabajar hasta la última semana y el último día de la temporada". En referencia a los cuatro meses que ha estado en Elda, Oltra cree que "la valoración" es "muy positiva" porque ha estado "muy a gusto en el club". "En Elda también me han tratado con mucho cariño. Tenemos pena de no haber conseguido el objetivo porque hemos estado cerca para conseguirlo". Sobre su posible continuidad en el Eldense, José Luis Oltra aclaró que como entrenador siempre está "abierto a cualquier opción". "A día de hoy nadie del club me ha dicho nada, algo lógico. Ahora mismo, lo veo difícil. Imagino que pronto se dirá algo en un sentido u otro", añadió.

El técnico valenciano también mostró su deseo de que "al Eldense y a la ciudad de Elda le vaya bien". "Estoy agradecido que este club apostara por mí y ojalá vuelva pronto al fútbol profesional porque hay un buen proyecto", concluyó.