Sergio Ortuño cierra su etapa en el Eldense: una despedida con alma azulgrana

Sergio Ortuño ya es historia del Eldense, no porque pone fin a su periplo como futbolista azulgrana, sino por el legado y el significado que le da ser deportivista. Eldense de nacimiento, refleja en su máximo esplendor lo que supone ser del equipo zapatero: una cultura de amor por el club y por su tierra que cada vez escasea más.

Tras anunciar el pasado jueves su salida de la entidad del Medio Vinalopó a través de sus redes sociales, este viernes se celebró una emotiva comparecencia para que pudiera despedirse a la altura de su figura en el Deportivo. El acto tuvo lugar en la sala de prensa del Nuevo Pepico Amat, acompañado por sus seres queridos, miembros del cuerpo técnico, varios aficionados y Ian Mackay como único representante de la plantilla. Acompañado públicamente por Alfonso Losa, miembro de la actual directiva, el empezó la despedida, emocionado y con unas breves palabras, donde destacó que “vamos a luchar por volver a ilusionar al pueblo”.

Ortuño, con sinceridad y templanza, explicó los motivos de su marcha: "Es una decisión que tengo tomada desde hace bastante tiempo y es exclusivamente personal y mental. He sido tremendamente feliz aquí, pero la vida va por ciclos y este era el momento de cerrar uno". Insistió en que, más allá del rendimiento deportivo, su decisión estaba tomada: "Era el año de dar un paso al lado y renovar la cabeza. Ha sido un año muy complicado y me ha pasado factura".

También señaló que "no se le caerían los anillos por jugar en 1ª RFEF", y recordó sus inicios: "Empecé jugando gratis en Tercera Federación. Me he desvivido por esta camiseta sin pedir nada a cambio nunca".

Un aficionado posa con la portada del Diario Información tras el ascenso a Segunda firmada por Sergio Ortuño / Jesús Cruces

Agradeció al club y a la directiva por apostar por él cuando pocos lo hacían. Llegado en octubre de 2020, tras un breve paso por el filial del Real Valladolid, se despide con 178 partidos disputados y habiendo defendido los colores del Deportivo en casi todas las categorías del fútbol nacional después de casi seis temporadas.

Tuvo palabras de gratitud para Manu Guill y Miguel Ángel Gómez, responsables de las direcciones deportivas durante su etapa, así como para sus entrenadores, cuerpos técnicos y compañeros. No faltó el homenaje a la afición azulgrana: "Es la mejor, no por cantidad, sino por calidad", subrayó, recordando con emoción a La Lobera y la Peña El Hierro. "Me hubiera gustado daros más alegrías, pero no hemos podido", dijo entre lágrimas al evocar el aliento constante de la hinchada en cada partido.

El momento más íntimo llegó al hablar de los suyos: "Les debo todo a mi familia y a mi pareja. Solo ellos saben lo que he vivido y pasado. Son del Deportivo de verdad". Cerró con un mensaje a los medios: "Siempre he tratado de ser correcto. Me voy con la conciencia muy tranquila porque lo he dado todo y más. Viva Elda y Aúpa Deportivo".

Varios aficionados acompañaron al futbolista eldense en su despedida / Jesús Cruces

Durante el turno de preguntas, dejó claro que esto no es un adiós definitivo: "Seguro que es un hasta luego. Soy aficionado, seguiré viniendo y estoy convencido de que nuestros caminos volverán a cruzarse". Sobre su renovación, explicó que "el trato con el club ha sido siempre excelente, pero la prioridad era salvar al equipo y no era momento de planificar".

Cuando se le pidió elegir un recuerdo, no dudó: el ascenso a Segunda División, el triunfo en Burgos la temporada pasada y la salvación en Elche: "Esa imagen del anillo superior lleno de gente de Elda no se me va a olvidar nunca".

Por último, lanzó un mensaje de optimismo: "No debemos dramatizar por bajar de categoría. La Primera RFEF es muy competitiva, y conociendo a la gente del club, estoy seguro de que se trabajará para volver a soñar".