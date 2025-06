Simo y Quintana, con dudas sobre su futuro en el Eldense

La estabilidad institucional parece haber llegado al C.D. Eldense tras varias semanas de incertidumbre. El traspaso de poderes de Pascual Pérez a la empresa No Limits & Belhasa Sport no llegó al acuerdo esperado y el propietario de Finetwork continuará al frente de la dirección azulgrana esta temporada, donde tratará de buscar su cuarto ascenso como mandatario deportivista. Su ‘no marcha’ se ha traducido en movimientos inmediatamente, con el regreso de Víctor Lafuente, esta vez como director deportivo tras desvincularse del tándem formado con Manu Guill y Hugo Rico, ahora en el C.D. Tenerife.

El alicantino tiene trabajo por delante. De los 28 jugadores que finalizaron la temporada en Segunda División, solo Nacho Quintana, Simo Bouzaidi y Sixtus mantienen contrato en vigor para el curso 25/26. Además de la reciente renovación de Dario Dumic hasta 2027, la primera concretada, pocas horas después de la llegada de Lafuente.

Pese a tener contrato tanto Fran Gámez, como Juanto y Víctor García, disponían de una cláusula liberatoria ante un hipotético descenso, la cual ha sido ejecutada por el lateral valenciano, quien apunta a continuar su carrera en Primera División con el Levante.

Durante los últimos meses, la dirección deportiva, con Miguel Ángel Gómez al frente, trató de renovar a varios efectivos. Sin embargo, las propuestas de los futbolistas no fueron aceptadas por el club, ya que exigían mejoras contractuales junto con libertad para salir si el equipo descendía.

En cuanto a Sixtus, aún se aguarda una decisión por parte de Osasuna, que debe resolverse antes del 30 de junio. El ariete nigeriano, fichado hasta 2027, fue cedido al filial navarro en invierno, donde sumó 18 partidos, con 4 goles y 4 asistencias en la segunda vuelta.

A día de hoy, Simo y Quintana son los únicos jugadores con plaza garantizada en el club para la próxima campaña, además del citado Dumic. No obstante, ambos estaban decididos a no continuar tras la pérdida de categoría, algo que desde el club eldense sabían. Quintana, procedente del Lugo (1ª RFEF), fue el sexto jugador con más minutos la temporada pasada, aunque su rendimiento ofensivo ha generado críticas en un gran sector de la afición: un gol y una asistencia en toda la temporada. El jugador de Seseña no se siente cómodo en Elda y pretende pactar su salida en las próximas semanas.

Simo, por su parte, aterrizó desde el Córdoba, también en 1ª RFEF. A pesar de un prometedor inicio en pretemporada, su desempeño fue muy discreto. Ni con Ponz ni con Oltra logró consolidarse como titular. Disputó 13 encuentros, acumulando apenas 300 minutos y un único tanto. Su entorno ya trabaja para encontrar una salida que le permita relanzar su carrera.

Pese a todo, la vuelta de Víctor Lafuente a la dirección deportiva puede suponer un cambio de idea en ambos. Junto a Manu Guill y Hugo Rico, el nuevo director deportivo fue el encargado de traer el pasado verano a ambos y los dos entran en los planes para la próxima temporada. Desde el club azulgrana no quieren desprenderse de ellos.

Con la ayuda económica por el descenso procedente de LaLiga y el respaldo institucional tras el acuerdo de patrocinio con el ayuntamiento (cercano al millón de euros), el objetivo debe ser claro: regresar cuanto antes al fútbol profesional.