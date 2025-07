La interminable venta del Eldense

"Ninguna opción" y "no nos seguimos planteando comprar el club". Son las declaraciones que ha recibido a INFORMACIÓN desde el Eldense y desde el entorno de Belhasa Sports & No Limits Sports, respectivamente, al preguntar por el estado en el que se encuentran las negociaciones para la venta de la entidad azulgrana. Una operación que se encontraba dando pasos en firme hacia el cambio de propiedad, se ha terminado truncando definitivamente al no ser capaces de llegar a un acuerdo definitivo.

El proceso de auditoría mermó sensiblemente la confianza entre ambas partes, que hasta entonces total. El fondo de inversión representado por Erik Alonso, quien ha llevado las negociaciones personalmente y hablaba con Pascual Pérez frecuentemente, consideraba que la cifra establecida en un primer momento no se ajustaba a la realidad que atraviesa el club. Ambas partes se han ido distanciando hasta poner fin a su relación. Por lo que nuevamente, lo que parecía una venta del club cerrada en clave azulgrana, se ha vuelto a esfumar.

Por su parte, el grupo inversor con sede física en la Comunidad de Madrid ya ha activado otras alternativas con clubes tanto nacionales como extranjeros, con los que esperan poder llegar a un acuerdo. Desde el Eldense quitan hierro a la situación. Aseguran que la negociación llevada a cabo con Alonso es simplemente una más entre las muchas que han existido desde el ascenso del Eldense a la Segunda División.

Además, también garantizan que las cuentas están absolutamente saneadas y que el club no tiene deuda. Sí que confiesan un exceso de gasto el pasado curso, cuando se trató de revolucionar la plantilla con una decena de fichajes en el mercado invernal, que ya habría quedado cubierto con las ayudas por descenso que proporciona LaLiga y con el patrocinio del Ayuntamiento de Elda. La ayuda del Consistorio ascenderá de cara a la campaña 2025/26 hasta los 906.000 euros, tras ser el acuerdo aprobado en el Pleno Municipal el pasado 30 de diciembre.

El club está saneado y libre de cargas... pero sigue en venta. Pascual Pérez y su Junta Directiva continúan escuchando ofertas y evaluando posibles alternativas para la venta de la entidad. Desde el conjunto azulgrana aclaran que ofertas hay muchas. Son distintos los inversores que consultan la situación de la propiedad, pero en los últimos días ha ido ganando fuerza una alternativa en la que figura el exdeportivista y canterano del FC Barcelona Mario Rosas.

Mario Rosas, antes de tirar un penalti en el Nuevo Pepico Amat, cuando el club jugaba en Tercera División. / Jesús Cruces

El malagueño, que pasó por el Deportivo tanto como futbolista como ejerciendo de director deportivo, estaría tratando de llegar a un acuerdo para el traspaso de poderes, respaldado por un grupo americano con experiencia en el mundo del fútbol. Pese a que por el momento no hay nada en firme ni especialmente avanzado, la alternativa que tiene como cabeza visible a Rosas va ganando fuerza en el seno de la propiedad.