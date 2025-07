El Eldense pretende cerrar su plantilla con siete fichajes más

El mercado de fichajes avanza. Y el Eldense, pese a iniciarlo con solamente tres futbolistas en nómina, se mueve con una agilidad sorprendente. Víctor Lafuente fue anunciado como nuevo director deportivo azulgrana el pasado 13 de junio. 45 días después, todavía a un mes para que inicie la competición, la cifra de efectivos con los que cuenta el Deportivo asciende hasta 14.

Desde el club están satisfechos con el trabajo hecho. La sensación de urgencia ha desaparecido en el seno de la entidad y en el entorno, que ha cumplido y va camino de alcanzar los 3.000 abonados pese al descenso. No es la situación idílica, desde luego. Más aun cuando rivales por ascender como Hércules, Murcia o Ibiza tienen gran parte de la plantilla hecha. Pero vista la situación de hace un mes sin entrenador, jugadores ni comisión deportiva, se puede estar satisfecho con lo avanzado.

Eso sí, todavía queda trabajo por hacer. Desde la zona noble del Nuevo Pepico Amat pretenden cerrar la plantilla con 19 futbolistas de campo. Una cifra que puede parecer baja, pero que es muy similar a la que inició la temporada 2022/23, con Fernando Estévez en el banquillo, en la que el 1 de septiembre el vestuario azulgrana contaba con 20 efectivos.

Javi Cabello da indicaciones a sus jugadores durante un entrenamiento. / CDE

Para llegar a esa cifra de 19 jugadores, que asciende a 22 contando los dos porteros de la primera plantilla y el del filial, el Deportivo debe acometer todavía seis incorporaciones (además de un guardameta que en principio será suplente y está cerca de llegar). Siempre y cuando no se produzca ninguna salida, eso sí. A estas alturas la línea mejor reforzada es la defensa. El centro de la zaga ya está completa.

El club está satisfecho con la mezcla entre veteranía y proyección que se ha conseguido. Dario Dumic y Arnau Gaixas por el lado de la experiencia y Floris Smand junto a Álex Serradell (todavía por anunciar) como dos zagueros sub-23 que ven el Eldense como un puente en el que seguir creciendo. Hay especialmente esperanza en el propio Smand, en quien ven un central con proyección para asentarse en el fútbol profesional en el medio plazo.

Plantilla del Eldense (a 27 de julio) Portero: Ramón Vilà. Defensa: Dario Dumic, Jesús Clemente, Arnau Gaixas, Floris Smand, Álex Serradell (a falta de confirmación) y David Ruiz. Centro del campo: Marcos Bustillo, Borja Calvo y Guille Macho. Delantera: Simo Bouzaidi, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni.

La medular es la línea que más hay que reforzar con, al menos, otras dos piezas. Una para competir en el puesto de mediocentro con Guille Macho y un interior más, donde se busca algún perfil con mayor recorrido que los ya presentes. El ataque está plagado de certezas... con un asterisco, y Fidel Chaves y Dioni no necesitan presentación.

Dioni, con el balón durante un entrenamiento en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

El primero, con 150 partidos en Primera División. Un futbolista determinante, con un nivel superior para una categoría que nunca ha pisado dado que lleva 15 años consecutivos compitiendo en el fútbol profesional. Dioni, por su parte, es el máximo goleador histórico de la Primera RFEF. El único impedimento es la edad (ambos tienen 35 años), pero lo cierto es que en otra fase de sus carreras no habrían llegado al Eldense. Sin duda, los dos principales golpes encima de la mesa del mercado azulgrana.

El caso Simo Bouzaidi

A estos dos se suma Nacho Quintana, futbolista que desde el club piensan puede ser diferencial este año, y... ¿Simo Bouzaidi?. El extremo hispanomarroquí no se presentó el pasado lunes a las pruebas médicas y está echando un pulso al club. El motivo es muy sencillo: pretende salir gratis pese a tener un año de contrato. Pero el Deportivo no está dispuesto.

Simo pretende salir gratis, pero el club azulgrana no está dispuesto a traspasarlo a coste cero

Desde el Eldense trasladan un mensaje claro. Simo saldrá si llega con una oferta que sea considerada como suficiente. Y para eso se deberán alcanzar sí o sí las seis cifras en el traspaso como mínimo. El principal candidato a hacerse con sus servicios es el Huesca, pero no está dispuesto a pagar por él. Le quiere a coste cero. También le siguen de cerca Tenerife y Gimnàstic de Tarragona, pero al menos en el club insular aseguran que Simo no es una primera opción para ellos.

Simo Bouzaidi ríe durante la pretemporada de la campaña 2024/25. / CDE

El elenco de Elda quiere resolver la situación cuanto antes. Y, aunque a estas alturas parece irreconducible y su destino más probable es salir, no se descarta ningún desenlace. Desde luego, sea este el que sea, no se contempla conceder una carta de libertad a un futbolista como Simo, por quien hace un año se hizo una apuesta importante pese a llegar tras no ser importante en Córdoba durante la última temporada.

Caladero provincial

Siempre y cuando no se produzcan salidas, la intención es hacer seis fichajes de campo más. Una cifra que puede elevarse ligeramente si aparece alguna opción sub-23 interesante con la que reforzar el vestuario, principalmente alguna de las posiciones que no queden dobladas (que serán seguramente la de Jesús Clemente y un sexto centrocampista). La prioridad ahora mismo es firmar a un delantero centro que acompañe a Dioni en la tarea del gol.

Adam Boayar y Ali Houary son dos de los futbolistas del Ilicitano que el Deportivo sigue de cerca

Se ha intentado con Fran Sol, por quien se pretendía hacer un desembolso importante, pero el Hércules ha subido considerablemente la apuesta y jugará como blanquiazul. Como indicó Lafuente en su presentación, el mercado será largo y la comisión deportiva planea no cerrar la plantilla hasta la última semana. Es el momento en el que se podrán firmar futbolistas en dinámicas de Primera y Segunda División durante el verano, pero que no habrán superado el corte para hacerse un hueco en sus equipos.

Adam Boayar (i) y Ali Houary (d). / LOF / ECF

En esa línea, el Deportivo está en contacto desde el principio del verano con el Elche por dos de las principales promesas del Ilicitano como son Adam Boayar y Ali Houary. Internacionales con las categorías inferiores de Marruecos, se encuentran haciendo la pretemporada con el primer equipo franjiverde y la Segunda RFEF se les queda pequeña. A la espera de ver si se les hace un hueco bajo las órdenes de Sarabia, el Eldense es el mejor colocado en caso de que salgan cedidos a Primera RFEF (y no den dos saltos de categoría jugando en Segunda División).

El espejo en el que mirarse con la operación de Mati Barzic es interesante, y a la entidad del Martínez Valero le gusta la idea de que Boayar y Houary no tengan que alejarse de Elche para seguir con sus prometedoras carreras. Es una operación complicada ya que pretendientes no les faltarán a ninguno de los dos al salir al mercado, pero la gran relación de Lafuente con el club ilicitano y la cercanía entre ambas ciudades son factores que podrían jugar en favor del Deportivo para incorporar cedidos a dos talentos que serían superlativos en la categoría.