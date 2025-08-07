Aridane se suma a la pretemporada del Eldense a la espera de resolver su futuro

10 años después, Aridane Hernández volverá a ejercitarse con el Eldense. El defensor central regresará a las instalaciones deportivistas —mucho más renovadas que hace una década— con la intención de ir retomando el ritmo físico mientras termina de resolver su futuro profesional, ya que es agente libre desde el pasado 30 de julio tras finalizar contrato con el Rayo Vallecano.

Quien fuera futbolista azulgrana desde 2012 hasta 2015, será uno más bajo las órdenes de Javi Cabello. Eso sí, lo hará sin ningún compromiso. Ni por parte del Deportivo ni por el propio Aridane. Al menos es lo que trasladan desde la entidad azulgrana, haciendo alusión a que el centro de la zaga está completo con Dario Dumic, Floris Smand, Álex Serradell y Arnau Gaixas.

Aridane va a un balón dividido. / EFE / Angel Medina G.

A sus 36 años, tampoco sería el destino ideal del central bajar dos categorías para firmar uno de los últimos contratos de su carrera. El exdeportivista cuenta con varias ofertas del extranjero, así como algún ofrecimiento de Segunda División.

Aridane guarda un gran recuerdo de su etapa en el Deportivo y es habitual verle por el pueblo durante las fiestas de Moros y Cristianos o las Fiestas Mayores de septiembre (que suelen coincidir con un parón de selecciones). Además, tiene familia en Elda. Pero ambas partes están de acuerdo en que no es el momento para que sus caminos se crucen... al menos este año.

Un central que dejó huella

Fueron tres temporadas, pero Aridane Hernández dejó un gran recuerdo en la afición deportivista durante su estancia en el Nuevo Pepico Amat. Fue vital en el ascenso de la campaña 2013/14 a Segunda División B y el futbolista sobre el que se cimentaron las bases para la permanencia en la categoría el año siguiente.

Aridane, con el balón controlado durante un derbi contra el Hércules en el Nuevo Pepico Amat. / CARLOS RODRIGUEZ

En verano de 2015 salió al Cádiz. Desde entonces, ha jugado 211 en el fútbol profesional (124 en Primera y 87 en Segunda) en clubes como Cádiz, Osasuna o Rayo Vallecano. Con un rol más secundario, la pasada temporada fue partícipe de la clasificación a Europa del conjunto de Vallecas.