Fin al culebrón entre Simo y el Eldense: sale traspasado al Marítimo portugués

El culebrón del verano en el Eldense ya tiene desenlace. Ni Huesca, ni Tenerife ni Gimnàstic de Tarragona, Simo Bouzaidi finalmente sale traspasado al Marítimo de la Segunda División portuguesa, con quien firmará por dos temporadas en las próximas horas. El acuerdo se ha cerrado por una cifra cercana a los 80.000 euros, montante que se abonará a las arcas del Deportivo entre su nuevo club y el propio Simo y su agencia de representación. Es decir, el propio Simo pagará por salir del conjunto azulgrana y cumplir así el que es su deseo desde el pasado junio.

La situación con el Eldense estaba estancada durante las últimas reuniones y no llegó a existir negociación formal con ningún club. Hace unos días, Simo cumplió con su contrato y regresó a Elda una vez expirada su alta médica para incorporarse a la pretemporada con el Eldense. La idea con el jugador era que entrenara al margen del grupo mientras resolvía su futuro y recuperaba el tono físico, pero esta situación incómoda para ambas partes no se terminará produciendo.

La irrupción del Marítimo para hacerse con sus servicios ha desatascado una situación que no hacía más que enquistarse y apuntaba a no resolverse hasta el tramo final del mercado. Convenientemente tanto para el extremo hispanomarroquí como para el club, sus caminos ya se han separado definitivamente.

El nacido en Olot acudió en la tarde del lunes por última vez al Nuevo Pepico Amat para recoger sus pertenencias, antes de poner rumbo a su nuevo destino este martes a primera hora. Se espera que firme su nuevo contrato a lo largo del día con el Marítimo, conjunto que competirá por regresar a la Primera División de Portugal este curso. Además, el Deportivo ha conseguido incluir como cláusula indispensable en el traspaso el 10% de una futura venta del jugador.

Simo Bouzaidi ríe durante la pretemporada de la campaña 2024/25. / CDE

Desde el entorno del futbolista aseguran que los últimos meses de Simo han sido de los más complicados de su vida. A su situación en el Elda, donde no encontró su sitio debido a distintas lesiones musculares que complicaron su continuidad, se sumaron varias circunstancias familiares difíciles. Además, aseguran que el Eldense empezó a poner impedimentos para su salida al conocer que el Tenerife estaba entre sus pretendientes. Hasta entonces, no veían con malos ojos que saliera gratis y liberar así su ficha, elevada para Primera RFEF.