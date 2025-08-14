Rubén Quintanilla y Alejandro Ibarrondo refuerzan al Eldense

Empieza a acercarse el día de la verdad y el Eldense continúa sumando nuevas piezas al puzle. El trabajo en la confección de la nueva plantilla está siendo duro tras la desbandada de la mayoría de los futbolistas debido al descenso a Primera Federación, pero a día de hoy, el club ya cuenta con 16 incorporaciones que prometen elevar el nivel del equipo. Rubén Quintanilla y Alejandro Ibarrondo se han convertido en los dos últimos fichajes del Eldense, dos proyectos jóvenes con alto potencial.

El primero de ellos aterriza en Elda mediante una cesión con el Almería, que unirá los caminos de jugador y club hasta el 30 de junio de 2026. Con la incorporación de Quintanilla, el Eldense se hace con un mediocentro de carácter defensivo con un gran sentido táctico y capacidad para leer el juego. Durante su carrera ha destacado su capacidad para recuperar balones y para distribuir con alta precisión. El conjunto dirigido por Javi Cabello gana a un futbolista que va a facilitar la salida rápida desde el centro del campo, además de aportar mucha versatilidad.

Quintanilla nació en Barcelona el 3 de abril del 2002. Arrancó su carrera en el CF Damm y fue quemando etapas con el Mallorca. Creció hasta el punto de debutar con el primer equipo en Primera División ante el Barcelona en el Camp Nou, en un duelo que el conjunto bermellón perdió por 3 a 0. Estuvo cedido en el Granollers una temporada y el verano pasado fichó por el Almería. Fue un habitual en el primer equipo y en febrero puso rumbo a Burgos en busca de más minutos. Bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis, Quintanilla disputó ocho partidos en Segunda División.

Alejandro ibarrondo, nuevo fichaje del Eldense. / CDE

Alejandro Ibarrondo

El futbolista de 24 años se ha convertido en nuevo jugador del Eldense tras un acuerdo entre el conjunto azulgrana y el Andorra. Ibarrondo defenderá el escudo del decano de la provincia hasta el 30 de junio de 2027. Es un jugador de banda dinámico y versátil, con gran capacidad para adaptarse a diferentes estructuras gracias a su gran recorrido en el terreno de juego y su buena lectura. Siempre se ha caracterizado por su capacidad física, otorgándole gran capacidad de desborde y profundidad.

Ibarrondo será un recurso valioso tanto en fase ofensiva como en transiciones y gracias a su experiencia, el Eldense contará con un lateral sólido y con capacidad para replegar con rapidez. Tiene facilidad para asociarse en corto y para lanzar centros desde la línea de fondo o zonas intermedias.

El nuevo futbolista del Eldense nació en Bilbao el 16 de mayo de 2001 y fue criado en las categorías inferiores del Athletic Club. En 2021 fue fichado por el Basconia y cedido al Laredo. Un año después, el Calahorra adquirió sus servicios y formó parte de su plantilla una temporada, hasta que el Recreativo Granada llevó a cabo su fichaje. En el filial del conjunto nazarí destacó por su regularidad y capacidad a distintos sistemas. Tras pasar por el Arenas de Getxo con un gran rendimiento, recaló en el Andorra y un mes más tarde es jugador del Eldense.