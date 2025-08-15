El Eldense, pendiente de la lesión de Adam Boayar

El Eldense sigue fiel a su idea de completar la delantera azulgrana con el canterano del Elche, Adam Boayar (Melilla, 13 de octubre de 2005), pese a que la intención a 15 días para el final del mercado es hacer solamente dos fichajes más. La dirección deportiva azulgrana encabezada por Víctor Lafuente lleva con el hispanomarroquí en el radar desde el pasado mes de junio, y pretende aprovechar la buena relación entre clubes —visible sin ir más lejos en la pasada cesión de Mati Barzic— para obtener la cesión de uno de los grandes proyectos de la entidad franjiverde.

El jugador cuenta con gran escaparate y, según el propio Ruben Hernández, director de la cantera del Elche, en declaraciones a INFORMACIÓN, tiene "un nivel muy alto, están capacitados para salir cedidos a un Segunda perfectamente". Pese a ello, el Deportivo confía en que la cercanía entre ambos clubes y el modelo deportivo azulgrana, compuesto en su mayoría por jugadores con proyección y un técnico de naturaleza formadora, sean motivos suficientes para convencer definitivamente al atacante y a la comisión deportiva ilicitana.

Otro de los motivos que ha hecho crecer el optimismo en el Eldense para poder cerrar el fichaje es la poca participación que ha tenido Boayar esta pretemporada bajo las órdenes de Eder Sarabia. El nacido en Melilla solamente ha disputado 105 minutos durante el verano (45' en el Rico Pérez, 30' ante el BlackBurn Rovers y otros 30' con el Almería, cuando volvió a caer lesionado), lo que ha rebajado el número de pretendientes que habría tenido en el caso de contar con más oportunidades.

Las molestias musculares le han lastrado durante todo el verano y le han impedido tener continuidad. El último susto lo tuvo en Lorca, cuando se tuvo que retirar del verde en la victoria frente al Almería por fuerza mayor. Todavía no ha vuelto a ejercitarse al ritmo del grupo y a lo largo de la semana se le han ido realizando pruebas para conocer el alcance de la lesión, al igual que se ha hecho con Josan. Sin comunicado oficial por parte del club, la última resonancia realizada el miércoles determinó que el alta competitiva la obtendrá, en el mejor de los casos, de cara a la primera semana de septiembre.

Ali Houary, Nordin, Josan y Aleix Febas se abrazan tras el gol de la victoria en el Pinatar Arena. / ECF

Esto al Deportivo no le supondría un problema mayor, ya que la Primera RFEF para el conjunto azulgrana arrancará el 30 de agosto (19:15 horas). Al tratarse de un talento como el de Adam, estarían dispuestos a arrancar las primeras tres jornadas sin poder contar con él. Sin embargo, la dirección deportiva también monitoriza otras opciones por si la opción de completar su delantera con el internacional con las inferiores de Marruecos termina no cerrándose.

La opción Ali pierde fuerza

Quien es menos probable que sea jugador del Eldense de cara a esta temporada es Ali Houary (Orihuela, 05/08/2005). El mediapunta ha sido una de las grandes sensaciones veraniegas en clave franjiverde y Sarabia cuenta con él en las primeras jornadas, para cuando la plantilla estará todavía por definir. Además, el elenco del Nuevo Pepico Amat ha tomado la decisión de tener una plantilla de 21 jugadores, en la que la única posición que no se doblará es la del mediapunta, precisamente donde destaca Houary.