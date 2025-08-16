El Eldense sigue sin arrancar y cae con el Orihuela (0-1)

El Eldense sigue sin dejar sensaciones de equipo serio, compacto y competitivo a 14 días de su estreno en la Primera RFEF. La plantilla, con hasta 16 caras nuevas, continúa amoldándose a la idea de Javi Cabello, hasta el momento más vistosa y entretenida que práctica. El Deportivo ha caído este viernes frente al Orihuela (0-1) en su estreno en el Nuevo Pepico Amat, frente a más de 1.000 personas que acudieron a la cita pese a los 35ºC que habían a la hora del choque.

El conjunto azulgrana no estuvo bien. Con un once más que candidato a iniciar la liga el próximo 30 de agosto, el equipo de Javi Cabello funcionó bien hasta llegar a zona de tres cuartos. Entonces, pese a juntar en esa zona a Fidel Chaves, Borja Calvo y Hamza Bellari, las luces se apagaban. Precisamente trascendental fue el papel de propio Hamza, quien arrancó bien el choque encarando y atreviéndose por el costado izquierdo... pero terminó desquiciado y saliendo del partido por una rigurosa segunda amarilla.

La otra mala noticia fue la de Isra Salazar, el delantero cedido por el Estoril portugués, que abandonó el choque en el minuto 10 por unas molestias físicas. Sustituido por Dioni, el Eldense solo se acercó a la portería rival en un disparo escorado de Fidel Chaves. El Orihuela de 'Pato' aprovechó en el minuto 35 la única ocasión que tuvo en todo el choque para poner el definitivo cero a uno en el marcador.

Dos goles anulados por fuera de juego a Dioni y Quintana impidieron al Deportivo empatar

Camilo Mozo creyó en un balón a la espalda de la defensa, superó a Álex Ruiz con relativa facilidad y sirvió a Monterde para que el valenciano definiera ante Ramón Vila. Fue el único error puntual de la zaga deportivista formada por Smand y Gaixas. Ambos, acertados en todos los duelos aéreos y con criteriio en la salida de balón, firmaron la gran noticia del amistoso que supuso atravesar el ecuardor de la precampaña azulgrana.

En el 75', el árbitro dejó al Deportivo con nueve tras expulsar a Ramón Vila. El portero le dijo algo desde la distancia, valorado por el colegiado valenciano como suficiente para sacarle una tarjeta roja directa. Entonces, con el partido ya visto para sentencia, Javi Cabello cambió a todo el equipo para los minutos finales. Pese a ello, el colegiado anuló dos goles por fuera de juego: el primero a Nacho Quintana y el segundo a Dioni. En el descuento, una tangana terminó con la tercera expulsión por el cuadro azulgrana, en este caso al bosnio Dario Dumic.

Dioni celebra el que habría sido su primer gol con el Eldense, finalmente anulado. / CDE

Además, las dos expulsiones impidieron que Lolo Santillán, delantero en edad de juvenil que hizo el curso pasado 29 goles con las inferiores del Eldense, hiciera su debut con la elástica azulgrana. Después de una prueba para el olvido en todos los sentidos, el equipo entrenado por Javi Cabello jugará un nuevo amistoso este domingo (19:30 horas) en el Antonio Solana, frente al Intercity.