Pretemporada
El descuidado mantenimiento del Antonio Solana obliga a suspender el amistoso entre Intercity y Eldense
Ambas entidades comunicaron que el choque no se jugaría una hora antes del horario programado, con afición de Elda camino del campo
Intercity y Eldense no disputarán finalmente su partido amistoso programado para este domingo a las 19:30 horas, en el estadio Antonio Solana. Una hora antes del inicio del partido establecido, ambos clubes han emitido un comunicado conjunto en el que trasladaban la decisión de suspender el encuentro "debido al estado del césped".
La comunicación oficial ha llegado con aficionados del Eldense ya desplazados en el Antonio Solana, quienes pagaron por una entrada de un partido que jamás se disputará. También estaba ya la expedición del Deportivo sobre el irregular césped del terreno de juego. Además, desde el Deportivo aseguran que en ningún momento el Intercity había advertido del mal estado del césped. De hecho, al ser cuestionados por ello, siempre aseguraban que el estado era correcto.
Ante la situación, el Intercity ha decidido devolver el precio de las entradas a todos los aficionados que las habían adquirido. El reembolso se solicita a través del siguiente correo: comunicacion@cfintercity.com. Con la hoja de ruta trastocada en su pretemporada, el Eldense ha regresado al Nuevo Pepico Amat para completar un nuevo entrenamiento bajo las órdenes de Javi Cabello.
