Salazar se pierde la primera parte de la competición con el Eldense por una lesión en la rodilla

Fin de semana aciago en el Eldense. A la derrota frente al Orihuela en el Nuevo Pepico Amat y la suspensión de un amistoso con el Intercity debido al estado del césped del Antonio Solana, se suma la lesión de larga duración de Israel Salazar, futbolista que llegó cedido por el Estoril llamado a marcar diferencias en Primera RFEF.

El delantero abandonó el verde el pasado sábado con molestias en la rodilla y los peores presagios se han confirmado: tiene un esguince grave con afectación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En caso de que el esguince sea de grado II, la lesión no precisaría cirugía —y estaría de baja "solamente" unas seis semanas—. Sin embargo, los servicios médicos del club son pesimistas y, salvo cambio de planes de última hora, Salazar pasará por el quirófano.

Los exámenes realizados este lunes en el Hospital Vithas Alicante, bajo la supervisión del doctor César M. Quesada, responsable de los servicios médicos del club, han determinado que la mejor opción es que se someta a tratamiento quirúrgico. Esto eleva el tiempo de baja a tres meses en el mejor de los casos, situación en la que 'Sala' no volvería al verde hasta entrado el mes de diciembre.

El cuerpo médico aplica hielo sobre la rodilla de Salazar tras la lesión. / CDE

La lesión de Salazar supone un importante revés a la planificación deportiva azulgrana. Víctor Lafuente contaba con el ariete pacense como uno de los principales referentes ofensivos de la plantilla para afrontar el curso en Primera RFEF, y su lesión obliga al director deportivo a elevar a cuatro los refuerzos que acometer en los últimos 12 días del mercado.

Mensaje en redes

El delantero, al hacerse público el parte médico, ha destacado en su cuenta personal de Instagram un mensaje en el que expresa el delicado momento que atraviesa. "El camino más largo y doloroso de mi carrera. Un día que jamás imaginé que llegaría. Así es el fútbol y la vida. Volveré", se desahoga Salazar en una "storie" acompañada de una foto suya en blanco y negro.

"Desde el CD Eldense queremos mandar toda nuestra apoyo y ánimo a Isra en este momento. Estamos seguros de que con su esfuerzo y dedicación superará este reto con la fortaleza que le caracteriza. ¡Mucha fuerza, Isra. Toda la familia azulgrana está contigo!", ha publicado también el Deportivo a través de sus canales oficiales.