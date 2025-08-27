El Eldense trabaja en la cesión del delantero Enol Rodríguez

Enol Rodríguez es el delantero deseado por el Eldense para aumentar la competitividad en la punta de ataque. El asturiano de 24 años llegó al Huesca este mismo mercado veraniego, donde firmó por tres temporadas. La competencia en el ataque oscense ha llevado tanto al club como al futbolista a buscar una posible salida, en la que el Deportivo se encuentra bien situado... pero cuenta con un díficil competidor: el Ceuta de José Juan Romero.

Enol cuenta para Sergi Guilló, pero no con el rol que él desearía. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana jugó media hora en la victoria del Huesca frente al Mirandés. El futbolista está de acuerdo con salir cedido a un club en el que sea importante, incluso si esto implica bajar una categoría. La operación, cocinada a fuego lento desde hace varios días en las oficinas del Nuevo Pepico Amat, podría verse truncada si el delantero prefiere la alternativa ceutí. Sin embargo, confían en que los mismos motivos que le alejan de seguir en El Alcoraz le motiven a no firmar por el Ceuta, donde competiría por un puesto con dos delanteros de renombre como Juanto Ortuño y Manu Vallejo.

Por su parte, el Eldense ve en Enol un ariete que podría competir por la titularidad con Dioni. Es un delantero de 1,87 metros, formado como futbolista entre el Marino Luanco, el Logroñés y el Real Oviedo. La temporada pasada llegó al Arenteiro, donde hizo siete goles y repartió tres asistencias en un equipo que finalizó la campañá 12º con 48 puntos, a tres del descenso a Segunda RFEF. Además, su altura no le impide actuar también como segundo punta o incluso extremo, una polivalencia que llama especialmente la atención al club deportivista.

La lesión de larga duración de Israel Salazar, que se perderá tres meses de competición en el mejor de los casos, han obligado a la dirección deportiva de Elda a apretar en los compases finales del mercado en busca de alternativas arriba. En esa línea, el Deportivo sigue trabajando de cerrar la cesión de Adam Boayar, quien ya está recuperado de su lesión y entrena bajo las órdenes de Eder Sarabia con total normalidad.

Con la idea de seguir reforzando la plantilla, la entidad del Nuevo Pepico Amat también negocia la incorporación de otros jugadores. Entre ellos, se encuentran el centrocampista Luis Muñoz y el delantero Jorge Padilla, tal y como avanzó Ángel García y pudo confirmar este periódico. Además, también se mantienen contactos desde hace una semana con el mediocentro Casper Staring, holandés de 24 años que jugó la temporada pasada 15 partidos en la Primera División de su país.