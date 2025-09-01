CD Eldense | Mercado de fichajes
Acuerdo verbal entre el Eldense y Rober Ibáñez
El extremo, con cerca de 200 partidos en el fútbol profesional, firmará libre tras finalizar contrato en el PAS Lamia griego
El Eldense tiene prácticamente cerrada la contratación del extremo de 32 años Rober Ibáñez. En una operación relámpago que surgió a lo largo de ayer domingo, el club de Elda ya tiene un acuerdo verbal con el jugador valenciano, que la temporada pasada jugó en el PAS Lamia de la Primera División griega.
A sus 32 años, si nada se tuerce en las próximas horas, formará parte del proyecto deportivista que luchará por volver a la Segunda División. Formado en la cantera del Valencia, ha pasado por equipos importantes del fútbol nacional como Osasuna, Getafe, Leganés o Levante. Precisamente con este último se quedó a un suspiro de ascender a Primera hace dos años. Es diestro, pero tiene capacidad para actuar por ambos costados en posiciones de ataque.
Ahora, tras un breve y deslucido paso por el PAS Lamia griego donde solamente ha jugado 11 partidos, regresa a España con el Deportivo. Cuenta con 112 partidos en Segunda División y otros 69 en Primera. Además, según la página especializada en fichajes Transfermarkt, llegó a tener un valor de mercado de 2,5 millones de euros en 2016.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»