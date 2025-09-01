Acuerdo verbal entre el Eldense y Rober Ibáñez

El Eldense tiene prácticamente cerrada la contratación del extremo de 32 años Rober Ibáñez. En una operación relámpago que surgió a lo largo de ayer domingo, el club de Elda ya tiene un acuerdo verbal con el jugador valenciano, que la temporada pasada jugó en el PAS Lamia de la Primera División griega.

A sus 32 años, si nada se tuerce en las próximas horas, formará parte del proyecto deportivista que luchará por volver a la Segunda División. Formado en la cantera del Valencia, ha pasado por equipos importantes del fútbol nacional como Osasuna, Getafe, Leganés o Levante. Precisamente con este último se quedó a un suspiro de ascender a Primera hace dos años. Es diestro, pero tiene capacidad para actuar por ambos costados en posiciones de ataque.

Ahora, tras un breve y deslucido paso por el PAS Lamia griego donde solamente ha jugado 11 partidos, regresa a España con el Deportivo. Cuenta con 112 partidos en Segunda División y otros 69 en Primera. Además, según la página especializada en fichajes Transfermarkt, llegó a tener un valor de mercado de 2,5 millones de euros en 2016.