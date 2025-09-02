El Eldense cierra la cesión de Carlos Jiménez

Terminó el mercado de fichajes pero no el movimiento en las oficinas del Nuevo Pepico Amat. Tras hacerse con los servicios de Rober Ibáñez y Rafa Núñez a última hora, el Eldense ha cerrado la incorporación de Carlos Jiménez hasta el 30 de junio de 2026 después de llegar a un acuerdo con el Al-Qadsiah para la cesión del central de 19 años.

Carlos Jiménez llega a Elda con el objetivo de apuntalar la defensa. El ilicitano cuenta con una gran presencia física y con casi dos metros de altura, lo que dará al equipo de Javi Cabello potencia en los juegos aéreos. Se ha caracterizado por aportar seguridad en la marca y por su firmeza en el uno contra uno. Además, posee una buena salida de balón, tanto en pases cortos como en conducciones para romper líneas. Además de actuar como central, también puede ser un activo interesante para el mediocentro.

Carlos Jiménez posa con la camiseta del Villarreal. / INFORMACIÓN

Arrancó su carrera en la cantera del Levante, donde fue quemando etapas hasta llegar al segundo equipo. En 2024, el Al-Qadsiah se hizo con sus servicios en propiedad. Ese mismo verano arrancó un periodo de cesión en el Villarreal, donde ha sumado una gran cantidad de minutos y protagonismo en la última temporada. Su trayectoria está mostrando una gran evolución en entornos exigentes y con margen de crecimiento.