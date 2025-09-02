El Eldense pierde a Borja Calvo para los próximos tres meses

Tras el revés que supuso la lesión de Israel Salazar durante la pretemporada, el Eldense ha recibido el segundo traspié en forma de problemas físicos. En el último entrenamiento previo a la visita al Sabadell del último fin de semana, Borja Calvo sufrió unas molestias y tras someterse a las pruebas médicas, el tiempo estimado de baja ofrecido por el club es de tres meses.

Tras los exámenes realizados en el Hospital IMED Elche, bajo la supervisión del doctor César M. Quesada, responsable de los servicios médicos del Eldense, a Borja Calvo se ha diagnosticado una rotura grado 3 del aductor medio de su pierna izquierda. No requerirá ninguna intervención quirúrgica y el plazo dado por el club es de tres meses.

Víctor Lafuente, en la rueda de prensa ofrecida para hacer una valoración del mercado, ha sido preguntado por la lesión de Borja Calvo y ha comentado lo siguiente. "Es una pena, fue el día previo al día previo a Sabadell. Está afectado porque estaba haciendo una gran pretemporada. El tiempo estimado será en torno a tres meses. Para nosotros es un jugador muy versátil".