El Eldense busca su primera victoria en su debut de local ante el Villarreal B

El Eldense afronta este sábado su primer partido oficial en el Nuevo Pepico Amat, contra el Villarreal B, ante el que espera sumar su primera victoria en el grupo 2 de la Primera Federación tras el empate logrado en el campo del Sabadell en su estreno.

Por motivos de la retransmisión televisiva el encuentro se jugará las 12 del mediodía. Un horario inusual que no desanima al Eldense en la espera una buena respuesta de una afición, que ha mantenido su fidelidad al club después del descenso de categoría con más de 3.000 abonos vendidos.

La semana del estreno del Eldense en el Nuevo Pepico Amat ha venido marcada por una notable actividad en la entidad azulgrana con el cierre del mercado con media decena de fichajes en los últimos cinco días, algunos después de cerrarse el plazo. El entrenador, Javi Cabello, ha confesado que aún necesitan "ensamblar, que se acoplen y que cojan ritmo, porque algunos no han tenido pretemporada, pero hemos conseguido las piezas que nos permitan dar un salto de calidad".

Las novedades deben ayudar al equipo alicantino a encontrar el camino del gol tras no haber sido capaz de estrenarse en el primer encuentro liguero. El Eldense y el Villarreal B coincidieron hace dos campañas en Segunda División, y más recientemente en un amistoso disputado en la ciudad deportiva de la cantera grogueta hace dos semanas que acabó con empate.

Debut de Cabello en casa

Sobre el rival, Cabello ha señalado que el Villarreal B es "un filial de un club muy grande y sabemos del potencial y talento que tienen". "No tiene que ser un partido parecido al de hace 15 días", ha añadido, conciente de que en este enfrentamiento sí se juegan puntos.

Para Cabello también es su debut como entrenador en el Nuevo Pepico Amat, y lo espera con ansias: "Tenemos muchas ganas e ilusión de contar con nuestra gente, aunque es verdad que es una hora un poco inusual". A pesar del horario, tiene claro que es momento de "dar otro pasito al frente".

Bajas en la medular

El Eldense tendrá la importante baja de Borja Calvo tras sufrir una lesión muscular que le mantendrá apartado de la actividad durante al menos tres meses. Tampoco podrá jugar Rubén Quintanilla por problemas físicos, ni Guille Macho por haber sido expulsado en la primera jornada. Tres bajas que debilitan la medular azulgrana.

Para este encuentro, Javi Cabello podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Dario Dumic, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Manu Molina, Marcos Bustillo, Fidel Chaves, Hamza Bellari y Dioni Villalba.