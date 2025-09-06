Eldense-Villarreal B | El Eldense estrena el Pepico Amat con triunfo (1-0)

El Eldense quería hacer bueno el empate a domicilio de la primera jornada en su debut en el Nuevo Pepico Amat enfrentándose al filial del Villarreal y consiguiendo los tres puntos en juego, algo que finalmente logró gracias a una diana de Quintana en el segundo tiempo, poniendo el colofón a un trabajado partido en el que volvió a brillar el guardameta Ramón Vila, que sostuvo a los azulgranas en los momentos de sufrimiento.

El conjunto de Javi Cabello, que había apurado el mercado veraniego hasta un vez incluso finalizado, arrancó el choque buscando incesantemente la banda derecha en acciones ofensivas, por donde ya en el primer cuarto de hora llegó a botar siete córners. Dominio local y orden atrás de un filial que aunque por un momento llevó peligro al área defendida por Ramón Vila parecía estar en manos del Eldense.

Fue el Villarreal B quien pudo sacar tajada en una de sus escasas incursiones, cuando un derribo en el interior del área concedía a estos penalti, ratificado tras ser revisado por Clemente Ortuño. No lo aprovechó Diatta, ya que Ramón Vila repelió el lanzamiento, manteniendo el empate inicial y evitando el descalabro local.

El dominio que poseía el Eldense se equilibró y el Villarreal B merodeó el gol en un balón en largo que Álex Rubio, de primeras por encima de Vila, cerca estuvo de transformar. A partir de entonces, la posesión volvió a recaer en los de Javi Cabello, enviando varios balones al área del meta Rubén y disponiendo de una ocasión en un disparo frontal de Clemente que el meta hizo suyo. El tiempo de añadido lo tuvo el Eldense con asedio sin premio final.

Llega el gol de Quintana

En la reanudación, el filial expuso su mejor versión con varias aproximaciones. En una de ellas cerca estuvo Álex Rubio de hacer el primero, desviando lo justo Ramón Vila para mandar a córner el remate castellonense. A renglón seguido, Maciá también dispuso de una opción para superar al cancerbero catalán, sin éxito.

Clemente pugna con el canterano del Villarreal Viveros para hacerse con la posesión del balón / VCF

El turno de réplica fue para Dioni, quien tuvo dos balones de gol, evitados por Rubén. El intercambio de golpes acabaría premiando al Eldense, tras una serie de rebotes y rechaces en área visitante de donde Nacho Quintana acabó resolviendo con su remate el 1-0. El filial intentó revertir la situación con un Quintero que hasta que fue sustituido fue de lo más peligroso en las filas de los de David Albelda. Resistió el Eldense sin apuros y sumó tres puntos en su debut en casa.