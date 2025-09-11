Javi Cabello: "Queda mucho por desarrollar, pero los pasos son de gigante"

En la previa del duelo entre el Teruel y el Eldense, Javi Cabello ha comparecido en rueda de prensa y se ha mostrado muy feliz con los suyos, tanto por su implicación como por el trabajo realizado. "La semana ha ido muy bien, el equipo trabaja fenomenal. La gente está muy implicada, pero somos conscientes de que el camino es muy largo. No nos podemos parar, tenemos que seguir trabajando y mejorando en ciertos aspectos", comentaba el técnico azulgrana.

Cabello ha reconocido que la intención es "sumar de tres en tres" y que el equipo está centrado en el partido del Teruel, siendo consciente de que sus bazas pasarán por hacerse fuerte en su campo. "Tenemos que estar a la altura y saber que nos encontraremos allí", añadía el preparador.

El Teruel busca su primera victoria en liga y sobre esto, Javi Cabello ha comentado lo siguiente. "La necesidad es muy importante, te hace rendir por encima de tus posibilidades. Tenemos que superarlos en ese sentido y vamos con la intención de conseguir la primera victoria fuera de casa".

El técnico ha confirmado que Guille Macho está "entre algodones". Además, ha señalado que este periodo también forma parte de la pretemporada del Eldense, ya que el grueso de la plantilla llegó en la última parte del mercado, por lo que el trabajo se empezó a realizar tarde.

"La adaptación es un proceso largo, ya no solo los últimos que han venido. Nuestra intención es seguir mejorando y creciendo como equipo. La mejora de todos se nota semana a semana, los pasos son de gigante. Hay mucho por desarrollar", opinaba.

Sobre el duelo ante el Villarreal B, Javi Cabello no ha escondido estar orgulloso de sus futbolistas y ha opinado lo siguiente. "Hemos dado ese paso hacia delante en la fase sin balón. Tenemos que ajustar cosas, solo faltaría que con lo poco que llevamos ya lo tuviéramos todo. Hasta el último tercio del partido llegamos con solvencia. Hicimos un partido completo en muchos aspectos. El rendimiento de Clemente fuera de su posición natural fue excelente".

Un partido distinto

"El partido ante el Teruel va a ser totalmente distinto, vamos a encontrar un equipo con otro estilo y otra forma de defender y atacar. Nosotros nos tendremos que adaptar para contrarrestarlos y para hacerles daño, por ahí irán los tiros", señalaba.

Cabello ha dicho que el Teruel es "un equipo agresivo" y que serán muy verticales, además ha querido darle mucha importancia a las transiciones, las segundas jugadas y el balón parado. Ha añadido también lo siguiente. "La portería a cero te ayuda a ganar, es indudable. Con que aciertes una, ya tienes el partido. Nuestra ideología es ser lo más completos en todo".

Ha comentado que, a excepción de los lesionados de larga duración, el equipo no cuenta con bajas para el duelo ante el Teruel. "Nuestra intención es salir a ganar e intentar demostrarlo desde el primer momento", sentenciaba.