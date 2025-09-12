El Eldense, a confirmar su buen arranque en Teruel

El Eldense, después de empatar a cero en la Nova Creu Alta en la primera jornada, buscará este sábado (16:15 horas) estrenar el casillero de victorias a domicilio en el estadio de Pinilla, casa del Teruel. El conjunto de Javi Cabello llega a la cita después de sumar cuatro puntos de seis posibles en las primeras dos jornadas. Además, con un salvador Ramón Vila bajo palos, el Deportivo es el único equipo de todo el grupo 2 de la Primera RFEF que no ha recibido ningún gol en los primeros 180 minutos de la competición.

La otra gran noticia de la semana en clave azulgrana viene dada por la recuperación de efectivos. Cabello recupera al sancionado Guille Macho, quien se perdió las primeras dos jornadas por molestias musculares. Eso sí, conserva las bajas de Quintanilla y Borja Calvo. El primero podría regresar la próxima semana, pero el segundo tiene una rotura en el aductor que le tendrá fuera dos meses en el mejor de los casos.

En relación al once titular, la principal duda del técnico valenciano reside en la posible entrada de Hamza Bellari. El extremo cedido por el Valencia revolucionó el partido con su entrada frente al Villarreal B, siendo clave con su desborde en el gol de Nacho Quintana. Eso sí, su inclusión en el once obligaría a variar la idea con la que ha arrancado el Eldense las dos primeras jornadas.

Por su parte, el recién ascendido Teruel de Vicente Parras todavía no sabe lo que es ganar esta temporada. El conjunto turolense empató a cero en la primera joranda frente al Betis Deportivo y perdió frente al Alcorcón (2-1) el pasado fin de semana. Con el inamovible objetivo de mantener la categoría, está siendo un equipo que se caracteriza por defenderse muy bien en área propia, por lo que se vivirá una situación de partido inexplorada hasta el momento por el Deportivo de Javi Cabello.

El Eldense podría formar con Ramón Vila bajo palos, defensa de cino con Jesús Clemente, Arnau Gaixas, Dario Dumic, Floris Smand y David Ruiz; dos centrocampistas con Guille Macho y Marcos Bustillo, Fidel Chaves enganchando y Nacho Quintana y Hamza Bellari en la punta de ataque.