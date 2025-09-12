La venta del Eldense está muy encaminada... pero no cerrada

El traspaso de poderes total en el Eldense está cerca de producirse... pero todavía no cerrado. Un holding de capital extranjero, con origen en Arabia Saudita, tiene un acuerdo prácticamente total con el propietario del Deportivo, Pascual Pérez Castillo, por un montante cuya cifra total todavía está pendiente de variables. El grupo inversor, principalmente formado por accionistas de origen suizo, saudí y otros países, también posee convenios con el Llaneros FC de Primera División de Colombia y del Bellinzona de la Segunda suiza.

Distintas fuentes vinculadas al club aseguran a este diario que confían en que el acuerdo se debería firmar a lo largo de la semana entrante. No existe prisa por cerrar la operación, pero sí pretenden dejarlo cerrado "lo antes posible" por si las negociaciones terminan no concretándose. Es algo que ya sucedió hace dos años en el conato de venta al empresario burgalés Félix Sancho o en otro caso más reciente, hace dos meses, cuando el grupo saudí No Limits & Belhasa Sports, con la cabeza visible de Erik Alonso, mantuvo negociaciones avanzadas para adquirir el Deportivo que terminaron no cerrándose por distintos motivos.

En todo el proceso ha sido clave la figura del exfutbolista Mario Rosas, formado en La Masía y con pasado en Hércules y Eldense. El malagueño, muy cercano al holding, ha hecho de intermediario en la operación y será una figura con bastante poder de decisión en caso de concretarse definitivamente la venta, figurando como director general de la entidad. De hecho, desde inicios de agosto ha trabajado codo con codo junto a Víctor Lafuente, director deportivo, y Alfonso Losa en la incorporación de los últimos fichajes a la plantilla. Ya es uno más en el día a día del estadio. Sin ir más lejos, Rosas estuvo el pasado sábado en el palco en la victoria (1-0) frente al Villarreal B.

Mario Rosas, antes de tirar un penalti en el Nuevo Pepico Amat, cuando el club jugaba en Tercera División. / Jesús Cruces

Desde el holding que está a un paso de cerrar la adquisición del Deportivo, cuya identidad prefieren no trascienda por el momento, trasladan a INFORMACIÓN que llegan con la máxima de potenciar a la entidad en busca de "convertirla en un proyecto ganador". Se respaldan principalmente en su trabajo con Llaneros FC, donde han llevado al equipo a la Primera División del país por primera vez en la historia. Actualmente ocupan la 7ª posición en el torneo de Clausura, a solo tres puntos del líder.

La continuidad de Pascual Pérez en el nuevo proyecto no estaría descartada... pero parece como poco probable. Pérez no tiene la intención de seguir, pero existe un mínimo resquicio a que figure con un cargo simbólico y representativo, como por ejemplo el de Presidente de Honor del Eldense.

Situación deportiva

La vinculación directa de los futuribles nuevos propietarios desde el pasado agosto ha traído consigo la inclusión imperativa en el proyecto de varios jugadores. El primero de ellos y más llamativo es Boston Billups, mediapunta de 20 años internacional con las inferiores de Malta. El futbolista realizó la pretemporada con el Cartagena y sorprendió por su destacado papel. Esto le ha traído finalmente al Deportivo, donde se le considera como una apuesta de futuro y ha firmado por dos cursos. Formará parte de la dinámica del primer equipo y portará el dorsal número 15.

Boston Billups, en su anuncio como jugador del Eldense. / CDE

Todavía no ha sido anunciado, pero otro de los jugadores que el club tiene la intención de incorporar es a la promesa colombiana Brandon Churi. Se trata de un extremo de 20 años formado en el Llaneros, quien está pendiente de poder cerrar su llegada. Todavía no se ha concretado su incorporación ya que de momento no ha podido llegar a España, pero la idea si finalmente llega es que entrene bajo las órdenes de Javi Cabello.