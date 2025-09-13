Al Eldense se le escapan dos puntos en el descuento

Visitaba el Eldense la Pinilla en busca de seguir otra jornada más sin encajar gol y a ser posible, regresar a Elda con un botín de tres puntos. El conjunto turolense, de la mano de Vicente Parras, intentaba meter mano en casa a los de Javi Cabello para sumar así el primer triunfo de la temporada. El conjunto local tuteó al Eldense en un arranque de encuentro con alternancias de esférico y poca profundidad camino de las áreas. Con ello y un ritmo bajo a merced de las altas temperaturas hubo que esperar a la media hora para que los locales dispusieran de la primera ocasión clara del encuentro.

Con una asistencia de Rodríguez a Hugo Redon rozaba el Teruel el primero. La respuesta, antes del descanso, por parte del Eldense fue tímida, con un disparo de Fidel en el tramo final que atajaba Van Rijn, consumando el primer tiempo con empate.

Tras el arranque de la segunda mitad, el Teruel rozó el tanto con una acción bien trenzada. Le tocó al Eldense quitarse el susto inicial y volvió a intentarlo, pero el Teruel se mostraba bien ordenado. Navegaba la segunda mitad sin que las áreas tuviesen protagonismo y volvería el Teruel a poner en jaque al Eldense con un centro de Ayman a Padilla. El Eldense seguía sin encajar y desde esa premisa, los de Javi Cabello esperaron su momento, que llegó en los últimos diez minutos del partido. Fidel colocaba una asistencia al segundo poste y Jaime Vallejo enviaba el balón a la red local.

Protestó parras una posible falta en el gol y terminó expulsado. El descuento, que se fue hasta los trece minutos, se acabaría haciendo largo para el Eldense, que vería como Ayman anotaba para que los locales rescataran un empate.