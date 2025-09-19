Eldense | Rueda de prensa
Javi Cabello cree que el duelo con el Sevilla Atlético les ayudará a "seguir creciendo"
El técnico del Eldense opina que el rival será "muy difícil e incómodo" y reconoce que el equipo va a continuar "dando pasos hacia delante"
EFE
El entrenador del Eldense, Javi Cabello, ha afirmado con vistas al encuentro que su equipo disputará este domingo en el Nuevo Pepico Amat ante el Sevilla Atlético que este partido les va a "ayudar a seguir creciendo".
"Nuestro trabajo no puede estar a expensas de un momento malo o bueno. Vamos dando pasos hacia adelante, esto no es un proceso lineal porque el rival también juega. La construcción intentamos que sea lo más rápida posible", ha recordado el técnico azulgrana sobre la evolución del Eldense.
Para el preparador del Eldense, el Sevilla Atlético será un rival "muy difícil e incómodo". "Es un equipo intenso que no te deja desenvolverte con tu juego en el campo por lo que nuestro objetivo será imponernos para controlar las situaciones de duelos", ha añadido.
Javi Cabello se ha mostrado convencido, de cara a la próxima cita liguera, de que será un partido que les va a ayudar a "seguir creciendo como equipo", para añadir que este encuentro "no tiene nada que ver con el partido con el Villarreal B porque el Sevilla Atlético impone otro estilo de juego".
Por último, el entrenador del Eldense ha destacado la imbatibilidad de su equipo. "Todo lo que sumas es camino que vas haciendo. Si no ganas evitas perder y es un punto a favor del equipo, aunque nuestra mentalidad siempre es la de ganar. No hemos perdido y eso demuestra que no somos un equipo fácil de ganar", ha concluido.
