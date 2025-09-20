El Sevilla Atlético calibra la solidez del Eldense

El Eldense vuelve este domingo al Nuevo Pepico Amat (16 horas) para defender su condición de invicto ante el Sevilla Atlético en la cuarta jornada de la competición liguera en el grupo 2 de Primera Federación.

El equipo que entrena Javi Cabello afronta una reválida ante el filial sevillista después de un inicio de campeonato en el que no conoce la derrota tras dos empates a domicilio frente al Sabadell (0-0) y Teruel (1-1) y una victoria como local ante el Villarreal B (1-0).

Con el objetivo de mantener su solidez, el Eldense apenas ha recibido un gol en las tres primeras jornadas y el enfrentamiento ante el Sevilla Atlético pondrá a prueba la solvencia del Deportivo en su ciudad.

Javi Cabello, técnico azulgrana, recordó en la previa de este encuentro que el Sevilla Atlético "es un rival incómodo y difícil", pero agregó que este partido les va a ayudar para seguir creciendo como equipo".

Para esta cita, el preparador deportivista cuenta con las bajas de Borja Calvo, Rubén Quintanilla y Jesús Clemente por lesión por lo que podría alinear a Ramón Vila, Vallejo, Dario Dumic, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Marcos Bustillo o Guille Macho, Ibarrondo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.

104 años después

El Eldense, club decano de la provincia de Alicante cumplió el pasado miércoles 104 años tras ser fundado el 17 de septiembre de 1921. Lo hizo en pleno proceso de supuestos cambios accionariales en la sociedad que siegue presidiendo Pascual Pérez. La fiesta deberá ser en Primera Federación después de tres ascensos en el último lustro y dos temporadas en el fútbol profesional en la época más brillante desde la década de los sesenta.

Con seis temporadas en Segunda División (ahora denominada LaLiga Hypermotion), 11 en la extinta Segunda B, dos en Primera RFEF y 59 en Tercera División, el Eldense se ha consolidado como club profesional. La salida del fútbol profesional el pasado mayo no ha mermado el crecimiento experimentado en los últimos años, dado que duplica el número de abonados respecto a los que tenía en la tercera categoría del balompié nacional en la temporada 2022-2023.